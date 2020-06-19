На территории Печерского ландшафтного парка "Певческое поле" в Киеве 19 июня 2020 года открылась для посетителей новая выставка "Цветочное Сафари", которая продлится до 26 июля.

На этот раз выставка посвящена животным южного полушария и работает с соблюдением противоэпидемических требований:

- посетители будут допускаться на территорию парка только в респираторе или защитной маске;

- на центральном входе будет установлен пункт измерения температуры и место для дезинфекции рук;

- будет проводиться контроль количества посетителей, которые одновременно находятся на территории парка, из расчета не более чем 1 человек на 10 кв. м площади;

- массовые мероприятия и концерты проводиться не будут.

Детали читайте по ссылке.

Как сообщал УНИАН.Туризм, с 17 апреля по 10 мая 2020 года на территории ландшафтного парка Певческое поле в Киеве должна была проходить десятая юбилейная выставка тюльпанов. Однако из-за карантина в Украине ее пришлось отменить. Уже подготовленные ранее цветочные композиции украинцы смогли увидеть только на фото.

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