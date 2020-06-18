Во времена пандемии коронавируса по всему миру на передний план вышел зеленый туризм - отдых поближе к природе и с максимальным избежанием больших скоплений народа.

Например, в польском селе Чустково (Cząstkowo) в 30 километрах от Гданьска работает необычный кэмпинг 4rest Camp. Гостям предлагают остановиться в специальных шатрах посреди леса.

При этом хозяева кэмпинга предлагают гостям продукты с собственной фермы, также они держат лошадей и сдают велосипеды на прокат. В общем, все, что нужно для здорового и спокойного отдыха от городского шума.

Как сообщал УНИАН.Туризм, в восточной Швейцарии и Лихтенштейне с 1 июля 2020 года откроют сеть концептуальных отелей "Ноль звезд" (Null Stern), каждый номер которой будет представлять из себя кровать на свежем воздухе без стен и крыши посреди живописных гор.