В Израиле в течение последних лет активно поддерживается программа по увеличению популяции редких на этих землях белоголовых сипов - крупных хищных птиц из рода грифов.

Птиц, чья популяция в Израиле активно сокращается, взяли под опеку ученые Национального библейского заповедника Хай Бар, созданного в 1970 году для разведения и реинтродукции диких животных.

Белоголовый сип - это очень крупный гриф с длинными широкими крыльями и широким хвостом. Длина тела 93-110 см, размах крыльев 234-269 см. Питаются преимущественно падалью.