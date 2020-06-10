Шанс на спасение для грифов в Израиле
13:49, 10 июня 2020
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В Израиле в течение последних лет активно поддерживается программа по увеличению популяции редких на этих землях белоголовых сипов - крупных хищных птиц из рода грифов.
Птиц, чья популяция в Израиле активно сокращается, взяли под опеку ученые Национального библейского заповедника Хай Бар, созданного в 1970 году для разведения и реинтродукции диких животных.
Белоголовый сип - это очень крупный гриф с длинными широкими крыльями и широким хвостом. Длина тела 93-110 см, размах крыльев 234-269 см. Питаются преимущественно падалью.
Как сообщал УНИАН, ранее в Одесском зоопарке впервые в неволе родился орел-могильник.