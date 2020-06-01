В Нидерландах 1 мая 2020 года в рамках очередного этапа смягчения карантина открылись музеи, а также кафе и рестораны.

Как известно, столица Нидерландов - Амстердам - известна большим количеством музеев с богатыми коллекциями, посмотреть которые устремляется немало туристов. Государственный музей Рейксмюзеум, Музей Винсента Ван Гога, Королевский дворец, Музей Мадам Тюссо, Дом-музей Рембрандта, Дом Анны Франк - это лишь некоторые из более чем четырехдесятков музеев нидерландской столицы.

Разумеется, в условиях пандемии коронавируса изменились правила посещения музеев - в первую очередь, речь идет об обязательном соблюдении дистанции, для этого в музеях повсюда нанесли специальную разметку на полу. При этом большинство посетителей находятся в залах без масок.

Кроме того, посетителей просят покупать билеты заранее онлайн, причем на конкретное время. К слову, такая система действовала в самых популярных музеях Амстердама и до карантина, чтобы избежать столпотворений в музеях и очередей на входах.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее один из ресторанов Амстердама придумал антикоронавирусные романтические кабинки для гостей .