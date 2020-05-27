В конце мая Хорватия открыла туристический сезон после карантина, однако на местных пляжах все еще нет толп туристов.

Власти Хорватии, в которой на данный момент одна из лучших в Европе ситуаций с коронавирусом, уже разрабатывают меры, которые упростят и ускорят въезд туристов ,а также работает над рекламной кампанией. Ожидается, что уже в июне в Хорватии массово откроются отели.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее Турция назвала дату , с которой готова пускать украинских туристов.