Пустые пляжи Хорватии в ожидании туристов
18:35, 27 мая 2020
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В конце мая Хорватия открыла туристический сезон после карантина, однако на местных пляжах все еще нет толп туристов.
Власти Хорватии, в которой на данный момент одна из лучших в Европе ситуаций с коронавирусом, уже разрабатывают меры, которые упростят и ускорят въезд туристов ,а также работает над рекламной кампанией. Ожидается, что уже в июне в Хорватии массово откроются отели.
Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее Турция назвала дату, с которой готова пускать украинских туристов.
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