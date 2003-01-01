Об Альфреде Нобеле сегодня знает практически весь мир. В основном благодаря знаменитой Нобелевской премии, считающейся самым желанным трофеем для ученых, писателей и политических деятелей.

К 185-летию со дня рождения знаменитого ученого, имя которого навсегда останется на страницах мировой истории, мы расскажем вам о самых интересных фактах из его жизни. Ну что же, давайте знакомиться!
Детство
Будущий ученый Альфред Нобель родился в Стокгольме 21 октября 1833 года. Его отцом был изобретатель и инженер Иммануиль Нобель, крестьянин из округа Нобелеф. Ученый-самородок прославился изготовлением военных мин, которые использовались российской артиллерией во время Крымской войны. За это изобретение отец Альфреда был представлен к императорской награде.
Семейство Нобель
У Нобелей было 8 детей, однако в живых осталось лишь четверо: Альфред, Роберт, Эмиль и Людвиг. Семья первое время жила в Швеции, затем переехала на территорию Финляндии, после чего эмигрировала в Россию, в Санкт-Петербург. Любовь к изобретательству, похоже, была у Альфреда в крови — его отец занимался не только оружейным делом, он также создал станки для сборки колес для телег.

Дети Нобеля обучались на дому. У них были гувернантки, которые преподавали братьям естественные науки, литературу и европейские языки. Мальчики вскоре овладели шведским, русским, французским, английским и немецким языками.
Братья Нобель (справа - Альфред)
Тяга к науке
В 1849 году, после 7 лет пребывания семьи Нобелей в Петербурге, отец по рекомендации русского химика Николая Николаевича Зинина отправил сына на обучение в Европу и Америку.

Весной следующего года шестнадцатилетний Альфред Нобель выехал из Петербурга. Он посетил Данию, Германию, Италию, Францию и затем Америку. В Париже парень встретил Асканио Собреро, синтезировавшего в 1847 году нитроглицерин. Нобель тут же заинтересовался поиском способа контроля и использования нитроглицерина в качестве коммерчески полезного взрывчатого вещества, поскольку он обладал гораздо большей мощностью, чем порох.
Альфред Нобель в молодости
Под руководством российского ученого Николая Николаевича Зинина Альфред увлекся изучением тринитрата глицерина. Научная работа в конечном счете привела молодого ученого к изобретению, которое сделало его знаменитым, но об этом позже.
Наставник Нобеля, русский химик-органик Николай Зинин
Из Франции Нобель поехал в Соединенные Штаты, чтобы поработать в лаборатории американского изобретателя шведского происхождения Джона Эриксона, который разработал военный корабль «Монитор», участвовавший в гражданской войне северян и южан.

Ученый занимался также изучением свойств солнечной энергии. Альфред под руководством мастера впервые провел самостоятельные химические и физические опыты. Именно после многих часов пребывания в лаборатории Эриксона у Нобеля зарождается идея изобретения, которое в будущем принесет ему славу и заберет у него брата.
Американский инженер и изобретатель Джон Эриксон
Изобретение динамита
Изобретение динамита
Вернувшись в Стокгольм, Нобель начал усиленно работать над поисками активного вещества, уменьшающего взрывоопасность тринитрата глицерина. В результате одного эксперимента, который проводился на заводах Нобелей в Стокгольме, 3 сентября 1864 года произошел взрыв. Авария унесла жизни нескольких человек, в том числе и младшего брата Альфреда — Эмиля. На момент катастрофы молодому человеку едва исполнилось 20 лет. Отец не пережил утрату, слег после инсульта и не вставал уже до смерти.
Через месяц после трагедии Альфреду удалось получить патент на нитроглицерин. После этого инженер запатентовал создание динамита, детонатора желатинового динамита и других взрывчатых веществ.
Титульный лист Патента на нитроглицерин Альфреда Нобеля
"Если у меня есть тысяча идей, и только одна из них оказывается плодотворной, я доволен"
Преуспел Нобель и в разработке приборов хозяйственного назначения: холодильного аппарата, парового котла, газовой горелки, барометра, водомера. Ученый сделал 355 изобретений в области биологии, химии, оптики, медицины, металлургии.

Нобель первым разработал химический состав искусственного шелка и нитроцеллюлозы. Каждое изобретение ученый популяризировал с помощью лекций с демонстрациями возможностей прибора или вещества. Такие презентации инженера-химика пользовались известностью среди неискушенной публики, коллег и друзей Нобеля.
Альфред Нобель проводит очередной эксперимент
Нобель-писатель
Мало кому известно, но Альфред Нобель не только изобрел динамит и учредил именную премию, но и раскрыл свой талант драматурга. Правда, биография Нобеля-писателя не может похвастаться таким обширным списком литературных работ, как изобретений.
"Отшельник без книг и чернил уже в жизни мертв"
Стихотворение Альфреда Нобеля «Харриетт» на французском языке
Отдушиной химика были стихи, пьесы и проза, сочинению которых ученый предавался в свободное от работы время. Основная масса написанных им произведений так и не была напечатана.

Самым известным литературным трудом Нобеля стала пьеса о Беатриче Ченчи (отцеубийце римского аристократа XVI века) под названием «Немезида», дописанная им уже при смерти.
Беатриче Ченчи, историческая личность, о которой написал пьесу Нобель
Эта трагедия в четырех актах была встречена в штыки церковниками, поэтому весь тираж издания, выпущенного в свет в 1896 году, после смерти Нобеля был уничтожен, за исключением трех экземпляров.

И лишь в 2003 году в Швеции увидело свет двуязычное издание пьесы, написанное как на шведском, так и на языке эсперанто. А в 2005 году в память о великом ученом в день его смерти«Немезида» была поставлена в Стокгольмском драматическом театре.
Личная жизнь
Альфред Нобель прожил холостяком, у него не было жены и детей. Первой девушкой, в которую влюбился будущий ученый, стала молодая аптекарь, живущая по соседству. Вскоре после знакомства с Нобелем она скончалась от туберкулеза.

Спустя некоторое время внимание инженера привлекла драматическая актриса Сара Бернар, и Нобель даже спрашивал у матери благословения на брак. Но она не одобрила выбор сына. После разрыва со звездой театра Альфред на долгие годы ушел в работу.
Альфред Нобель и его возлюбленная, актриса театра Сара Бернар
В 1874 году в личной жизни ученого наметились перемены. В поисках секретаря Альфред познакомился с графиней Бертой Кински, вскоре между ними завязались романтические отношения. Однако после нескольких лет пылкой дружбы девушка оставила Нобеля и уехала в столицу Австрии к своему жениху.
Вторая возлюбленная Нобеля графиня Берта Кински
Последней женщиной в жизни изобретателя стала молочница, которая изрядно злила его своей глупостью и необразованностью.

«Дорогое дитя. Ты славная девушка, но ты действуешь мне на нервы», — раздраженно писал ей в письмах Альфред Нобель.

После этого он больше не пытался построить личную жизнь, навсегда посвятив себя науке.
Внутренние противоречия
Внутренние противоречия
Альфред Нобель удивлял своих современников противоречивым характером. Не всем было понятно его парадоксальное поведение. Будучи довольно обеспеченным человеком, Альфред тяготел к спартанскому образу жизни, жаждал уединения. Тогда, в эпоху развивающегося капитализма, он выбивался из картины видения преуспевающих бизнесменов.

Удивлял Альфред Нобель своих современников и тем, что вел здоровый образ жизни, как сказали бы сегодня. Он отрицательно относился к алкоголю, курению, азартным играм.
Альфред Нобель
Работая над взрывчатыми веществами и смесями, Альфред Нобель в то же время был ярым противником убийств и насилия. Ученый видел иное применение своим открытиям, которые помогали бы людям развиваться, а не убивать друг друга. Создатель динамита считал, что если у противников будет одинаковое смертоносное оружие, то все конфликты прекратятся сами собой. Но, к сожалению, случилось совсем иначе. А факт остается фактом: динамит был открыт именно пацифистом Нобелем.
Кадр из документального фильма об Альфреде Нобеле
Нобель проводил огромную работу во имя прекращения воен на земле. На Международном конгрессе мира, который состоялся в Париже в 1889 году, ученый выступал с собственными лекциями.

Это вызвало у некоторых участников мероприятия сарказм. В голове многих передовых деятелей мира не укладывалось, как может появляться на миротворческом собрании человек, изобретший орудие убийства и войны. В прессе Альфреда называли «король убийств», «миллионер на крови», «спекулянт взрывчатой смертью». Такое отношение к ученому сильно его ранило и чуть не надломило.
"Война — это ужас из ужасов, это самое страшное преступление. Мне бы хотелось изобрести вещество или машину такой разрушительной силы, чтобы всякая война вообще стала бы невозможной"
Начавшаяся травля в СМИ подтолкнула изобретателя к мысли, что нужно оставить в этом мире другой яркий след.
Завещание Нобеля
Современники утверждают, что окончательно принять решение посвятить свое состояние благотворительности «короля динамита» заставил случай. В 1888 году журналисты оповестили мир о смерти Альфреда Нобеля — химика, инженера и изобретателя динамита. Репортеры ошиблись — на самом деле погиб Людвиг Нобель, брат Альфреда.

Но изобретатель уже успел прочитать в одной из газет собственный некролог под названием «Торговец смертью мертв». Нобель не захотел оставаться злодеем в глазах человечества. Поэтому 27 ноября 1895 года в Шведско-Норвежском клубе в Париже он составил завещание. В подготовленном документе описывался проект, гораздо более амбициозный, чем кто-либо мог себе представить.
Завещание Альфреда Нобеля, Нобелевский музей в Старом городе Стокгольма
В менее чем тысяче рукописных слов изобретатель изложил план открыть Нобелевский фонд, который ежегодно будет перечислять награду за открытия в разных сферах - «тем, кто в предыдущем году принесет наибольшую пользу человечеству».

К тому времени, когда он написал свою последнюю волю, Нобель был очень богат и владел почти 100 заводами, которые производили взрывчатые вещества и боеприпасы. Фонду ученый пожертвовал большую часть своего имущества — 31 миллион крон (около 265 миллионов долларов сегодня). 5% от наследства Нобель завещал Стокгольмскому университету, Стокгольмской больнице и Каролинскому медицинскому университету.
Здание Стокгольмского университета
В завещании Нобель перечислил 5 сфер деятельности, представители которых могут претендовать на вознаграждение (шестая, по экономике, была добавлена уже в 1968 году). Три награды предназначались для величайших открытий или изобретений в области физики, химии и медицины, а четвертая — автору «самой выдающейся работы» в литературе. Пятая награда была для «человека, который совершил большую или лучшую работу для братства между народами и отмены или сокращения постоянных армий, формирования и распространения мирных конгрессов».
Текст завещания Альфреда Нобеля
Но через два года завещание было изменено. В документе отменялись выплаты родственникам и организациям, а рекомендовалось создание фонда, в котором капитал ученого будет храниться в виде акций и облигаций. Доходы от ценных бумаг обязывалось ежегодно делить поровну на пять премий. Каждая награда (ныне Нобелевская премия) будет присуждаться за открытия в области физики, химии, физиологии или медицины, литературы и движение за мир.

Нобель, наверное, и не помышлял, что такой факт из его биографии, как создание фонда, станет историческим для науки в мировом масштабе.
Спустя год после написания завещания, 10 декабря 1896 года, Альфред Нобель скончался на своей вилле в Сан-Ремо (Италия) от кровоизлияния в мозг. За несколько лет до смерти ученый сказал о самом себе следующим образом: «Альфред Нобель — его существование следовало бы пресечь при рождении милосердным доктором. Основные добродетели: держит ногти в чистоте и никому не бывает в тягость. Основные недостатки: не имеет семьи, наделен дурным характером и плохим пищеварением».

После вскрытия завещания и до исполнения воли Альфреда Нобеля прошло 3 года. Уладив все формальности силами парламента Швеции, в 1901 году Нобелевский фонд впервые выплатил денежные награды отличившимся ученым.

Прах Нобеля был перевезен на родину и захоронен на кладбище Норра.
Нобелевская премия
Нобелевская премия
Нобелевская премия — самая престижная на сегодняшний день награда, ежегодно присуждаемая за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества.

Первыми нобелевскими лауреатами в 1901 году стали Вильгельм Рентген — по физике, Якоб Вант-Гофф — по химии и Эмиль Беринг — по медицине. Именем первого ученого именуется известный сегодня всем аппарат, который позволил делать изображения внутренних органов и систем. Беринг открыл противодифтерийную сыворотку, которой пользуется весь мир. А Якоб Вант-Гоф получил премию «В знак признания огромной важности открытия законов химической динамики и осмотического давления в растворах».
Интересные факты
о Нобелевской премии
В одной номинации Нобелевской премией могут быть одновременно награждены две работы
Нобелевской премией могут награждаться только отдельные лица, а не учреждения (за исключением Премии мира)
Нобелевская премия не может присуждаться посмертно
Премия может вообще не присуждаться, если члены комитета не выбрали достойных работ среди представленных на конкурсе
Интересные факты
о Нобелевской премии
В одной номинации Нобелевской премией могут быть одновременно награждены две работы
Нобелевской премией могут награждаться только отдельные лица, а не учреждения (за исключением Премии мира)
Нобелевская премия не может присуждаться посмертно
Премия может вообще не присуждаться, если члены комитета не выбрали достойных работ среди представленных на конкурсе
Также, по одной из версий, именно последняя возлюбленная Нобеля Берта Кински попросила его вписать в завещание премию мира. А в 1905 году она, тогда уже австрийская писательница и пацифистка, баронесса Берта фон Зутнер, стала первой женщиной, удостоенной этой премии.
Берта фон Зутнер
Уже более 100 лет лауреатов премии награждают 10 декабря, в годовщину смерти Альфреда Нобеля, в столицах сразу двух стран. В Стокгольме король Швеции вручает премии в области физики, химии, физиологии и медицины, литературы и экономики.

В Осло, в городской ратуше в присутствии короля Норвегии и членов королевской семьи, председатель Норвежского Нобелевского комитета вручает премию в области защиты мира. Наряду с денежной премией, размер которой меняется в зависимости от дохода, полученного Нобелевским фондом, лауреатам вручается золотая медаль с изображением Нобеля и диплом.
Почему же не существует Нобелевской премии по математике? Есть несколько версий. Бытует мнение, что Альфред Нобель не включил математику в список дисциплин своей премии из-за того, что его жена изменила ему с математиком. Но, как мы знаем, он никогда не был женат. Есть и другая версия — на тот момент уже существовала премия по математике от шведского короля. Ну, и наиболее вероятная — по мнению Альфреда, математики не делают важных изобретений для человечества, поскольку эта наука имеет чисто теоретический характер.
Альфред Нобель в старости
В свое время лауреатами Нобелевской премии становились самые известные и талантливые люди мира. Это физики Альберт Эйнштейн, Нильс Бор, Вильгельм Рентген; открыватель пенициллина Александр Флемминг, писатели Эрнест Хемингуэй, Редьярд Киплинг, Габриэль Гарсиа Маркес, Борис Пастернак и многие другие. Нобелевскую премию мира получали Мартин Лютер Кинг, Далай-лама, Нельсон Мандела. Хочется верить, что в будущем этот список пополнится именами людей, которые будут работать на благо человечества.
Альфред Нобель был человеком непростой судьбы. Лишенный радостей ответной любви и семейной жизни, он посвятил свою жизнь неустанной работе. В XIX столетии Нобель был одним из самых богатых промышленников Европы. И своим колоссальным наследством распорядился так, что сегодня его деньги работают на развитие науки, экономики и миротворческой деятельности.

И есть надежда, что слова, сказанные однажды самым Нобелем, станут действительностью:
"Любое изобретение и открытие оставляет в сознании людей неизгладимый след, а это позволяет надеяться, что в поколениях, которые придут нам на смену, будет больше тех, кто способен изменить культуру, сделать ее лучше и совершенней"
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Автор Вероника Кордон