Альфред Нобель

У Нобелей было 8 детей, однако в живых осталось лишь четверо: Альфред, Роберт, Эмиль и Людвиг. Семья первое время жила в Швеции, затем переехала на территорию Финляндии, после чего эмигрировала в Россию, в Санкт-Петербург. Любовь к изобретательству, похоже, была у Альфреда в крови — его отец занимался не только оружейным делом, он также создал станки для сборки колес для телег.
Дети Нобеля обучались на дому. У них были гувернантки, которые преподавали братьям естественные науки, литературу и европейские языки. Мальчики вскоре овладели шведским, русским, французским, английским и немецким языками.