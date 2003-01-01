Спустя год после написания завещания, 10 декабря 1896 года, Альфред Нобель скончался на своей вилле в Сан-Ремо (Италия) от кровоизлияния в мозг. За несколько лет до смерти ученый сказал о самом себе следующим образом: «Альфред Нобель — его существование следовало бы пресечь при рождении милосердным доктором. Основные добродетели: держит ногти в чистоте и никому не бывает в тягость. Основные недостатки: не имеет семьи, наделен дурным характером и плохим пищеварением».

После вскрытия завещания и до исполнения воли Альфреда Нобеля прошло 3 года. Уладив все формальности силами парламента Швеции, в 1901 году Нобелевский фонд впервые выплатил денежные награды отличившимся ученым.



Прах Нобеля был перевезен на родину и захоронен на кладбище Норра.