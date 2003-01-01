РОЖДЕННЫЕ БЫТЬ ДРУГИМИ
Люди-альбиносы и их особенная жизнь
Ты не можешь повлиять на то, каким родился
Часто общество забывает об этой истине и слишком сильно акцентирует свое внимание на внешности людей, отличающихся от большинства. Не обошло это и альбиносов.

В толпе альбиносов можно различить без всякого труда: белые волосы, бесцветные ресницы, прозрачно-бледная кожа. Альбинизм — редкая неизлечимая генетическая аномалия. Ее причина — отсутствие в организме специального фермента — меланина. Чаще всего альбинизм передается по наследству, но изредка проявляется как осложнение после болезней. Альбинизм может быть как полным, так и частичным: депигментация волос и глаз или только глаз.

По статистике, альбиносы рождаются в 6 раз чаще у африканцев, чем у европейцев. На 3 000 чернокожих младенцев приходится 1 альбинос.
Из-за социальных предрассудков люди, страдающие от альбинизма, подвергаются дискриминации. В фильмах, книгах и других сферах культуры их зачастую представляют, как опасных людей, связанных с преступностью и террором.

Иногда они становятся объектом шуток и насмешек. Согласно данным Национальной организации по альбинизму и гипопигментации, в период с 1960 по 2006 годы было снято 68 фильмов, изображающих "злых альбиносов". Подтверждением этому служат известные картины "Матрица: Перезагрузка" и "Код да Винчи".
Близнецы — отрицательные персонажи фильма "Матрица: Перезагрузка" (2003)
Сайлас — монах-альбинос, главный злодей экранизации книги Дэна Брауна "Код да Винчи" (2006)
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ПРЕСЛЕДОВАНИЕ И НЕПРИНЯТИЕ



В жизни таких людей существует много запретов и ограничений — не каждая страна подходит для проживания, не в любое время можно появиться на улице; в школе альбиносов часто дразнят и обзывают "белыми".

Они постоянно становятся объектом внимательного разглядывания и даже бывают задержаны полицейскими — за свой необычный внешний вид.
Восточная Африка и особенно Танзания является территорией с аномально высокой долей альбиносов – она в 15 раз выше, чем по миру. В среднем на планете, 1 альбинос приходится на 20 тысяч человек. В Танзании это соотношение 1:1400, в Кении и Бурунди – 1:5000. Учёные так и не могут объяснить, почему именно на этих территориях процент альбиносов настолько высок.

В Танзании альбиносы считаются самой отверженной частью общества. Как минимум пять веков тут существует поверье, что плоть альбиносов является лечебной. Поэтому за ними устраивали настоящую охоту.

Начиная с 2006 года, в Танзании погиб как минимум 71 альбинос, 31-му удалось сбежать от охотников. Такой интерес к людям с генетическим заболеванием был прост: альбиносов расчленяли и продавали их плоть знахарям и колдунам по частям – язык, глаза, конечности можно было сбыть за 50-100 тысяч долларов. Это заработок среднего танзанийца за 30 лет.
Спрос на альбиносов резко увеличился с распространением СПИДа в Танзании. Появилось поверье, что поедание сушёных гениталий избавляет от этой болезни.

До недавнего времени охота на альбиносов в Танзании практически не наказывалась – система круговой поруки местного общества приводила к тому, что община в основном объявляла их "пропавшими без вести". Но мнение Запада и возмущение зверскими практиками в африканской стране вынудили местные власти взяться за поиск и наказание каннибалов.

В 2009 году в Танзании произошел первый суд над убийцами альбиноса. Трое мужчин поймали 14-летнего мальчика, убили его и разрубили на мелкие куски с целью сбыть колдунам. Суд приговорил злодеев к смертной казни через повешение.
В 2011 году Министерство внутренних дел Израиля предоставило убежище семье нелегалов из Кот-д'Ивуара, в которой родилась девочка-альбинос.

Граждане Кот-д'Ивуара Мухаммад и Матинжд Кайта перебрались из Египта в Израиль в поисках заработка. Возвращение на родину грозило жестокой расправой над маленькой девочкой из-за суеверий местных жителей.

В Кот-д'Ивуаре, как и в Танзании, за альбиносами охотятся банды, которые убивают и расчленяют их. После чего продают части тела своих жертв на черном рынке в качестве талисманов.
Страшно поверить, но в наши дни преследование и уничтожение альбиносов в мире продолжается. В мае 2018 года в Мали пятилетнюю девочку-альбиноса выкрали у матери и обезглавили ради того, чтобы использовать ее голову для изготовления амулетов.

Инцидент произошел в деревне Фана за 125 километров от столицы Мали, города Бамако. Вооруженные люди ворвались в дом, где спала мать с двумя дочерьми. Женщина сначала бросилась в погоню за похитителями, но затем вернулась домой, чтобы защитить второго ребенка, тоже альбиноса.

Разъяренные местные жители сожгли участок военной полиции за то, что стражи порядка не смогли обеспечить безопасность ребенка.

Генеральный секретарь Федерации ассоциаций людей с альбинизмом в Западной Африке Мамаду Сиссоко заявил, что это ритуальное убийство. Местные верят, что амулеты из частей тела альбиносов способны вылечить болезни, а также принести богатство и удачу. Виновные в убийстве так и не были найдены и наказаны.
ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ



Альбиносы плохо переносят дневной свет, в сумерках и полумраке они видят и чувствуют себя лучше. Глазной альбинизм влечёт за собой нарушения, вызывающие фотофобию у человека (боязнь света), астигматизм (нарушение формы хрусталика, роговицы или глаза) и дрожание головы (тремор).

При более тяжёлых формах значительно снижается зрение, появляется миопия, слепота и ярко выраженное косоглазие. Уже к 16-18 годам альбиносы на 60-80% теряют зрение, а к 30 годам с вероятностью 60% заболевают раком кожи. Альбиносы могут иметь пониженный слух или нарушения свертываемости крови.
Однако не смотря на все предрассудки, проблемы со здоровьем и отношение общества, большинство людей с этой редкой генетической аномалией свою внешность считают поводом для гордости: хорошо быть не таким, как все.
УСПЕХ БЛАГОДАРЯ УНИКАЛЬНОСТИ



Несмотря на гонения и высмеивание, среди альбиносов много талантливых людей, которые получили всемирную известность.
Деннис Херли (Dennis Hurley)
Деннис Херли (Dennis Hurley) ‒ американский актер, писатель, комик и певец. Снимался в таких фильмах, как "Код альбиноса" (The Albino Code), "Внутренний круг" (The Inner Circle), "Спаси меня" (Save Me).

Также Деннис сделал успешную карьеру на телевидении. Среди самых известных его проектов ‒ американская сатирическая телевизионная программа The Daily Show, транслируемая на канале Comedy Central. Также снялся в клипе Джастина Тимберлейка на песню "Can't Stop The Feeling".
Фильм "Код альбиноса" (The Albino Code), сценарий к которому написал Деннис Херли, а также сыграл главную роль, стал пародией на "Код да Винчи", где главный злодей был альбиносом. Его пародия встретила международное признание, фильм неоднократно транслировался на CNN, MSNBC, Inside Edition, Fox News и The Boston Globe.
Шон Росс (Shaun Ross)
Шон Росс ‒ первый в мире мужчина-модель-альбинос. Занимает топовое место в индустрии моды. Его можно заметить на обложках журналов и в клипах Beyonce. Например, его можно увидеть в роли стилиста в клипе Pretty Hurts.
Конни Чиу (Connie Chiu)
Конни Чиу ‒ первая в мире женщина-модель-альбинос. Конни ‒ беженка из Гонконга, которая отправилась в Швецию. Знаменитый кутюрье Жан Поль Готье заметил девушку и пригласил поучаствовать в показе своей коллекции в Париже. Так началась карьера Конни Чиу в индустрии моды.
Крондон (Krondon)
Марвин Джонс III , также известный как Крондон, является афро-американским рэпером-альбиносом и актером из Лос-Анджелеса, Калифорния.

Крондон появился в эпизоде американского комедийно-драматического сериала "Закон Гарри" (2011), а также сыграл альбиноса в фильме "Черная молния" (2018). Дебютный альбом рэп-исполнителя Everything's Nothing вышел в 2013 году.

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Интересные факты об альбиносах
Гриффин — главный герой романа Герберта Уэллса "Человек-невидимка" — альбинос.
В Средние века людей-альбиносов сжигали на костре, поскольку считали их помощниками дьявола.
Ген альбинизма – рецессивный. Это значит, что при рождении необычного ребенка ген присутствует у обоих родителей.

Ученые могут проверить, есть ли у родителей ген альбинизма, посмотрев, производит ли волосяной фолликул меланин.
Люди с альбинизмом живут долгой и здоровой жизнью также, как другие. Самая большая опасность для них — это рак кожи, который легче развивается из-за незащищенности от солнечной радиации.
Та или иная форма альбинизма есть в среднем у 1 человека на 17 000. У мужчин чаще встречается глазной альбинизм — отсутствие пигмента в глазах.
У некоторых людей, рожденных с менее тяжелой формой альбинизма, белые волосы и кожа слегка темнеют с возрастом.
ЖИВОТНЫЕ-АЛЬБИНОСЫ



Животные-альбиносы - очень редкое явление. Ученые выяснили, что, например, у млекопитающих альбинизм случается один раз на 10 тысяч.
Альбинизм существенно снижает их выживаемость, и это является еще одной причиной, почему животных-альбиносов так мало. Из-за их поразительно белого цвета они могут быть легко замечены хищниками.
Также отсутствие пигмента делает их намного более подверженными раку кожи и некоторым другим болезням. С другой стороны, такая редкость делает некоторых животных альбиносов очень популярными и дорогими домашними животными.

Далее - 12 самых редких животных-альбиносов.
1
Кенгуру-валлаби
Место обитания этого вида — Австралия и Новая Гвинея.

Кенгуру-валлаби — маленький травоядный зверек среднего размера (относительно кенгуру). Мех валлаби обычно варьируется от сероватого до красного и коричневого цвета. Животных-альбиносов этого вида всего несколько.
2
Пингвин
Уроженцы южных африканских вод, африканские пингвины легко распознаются своими черными масками. А этот редкий пингвин альбинос выделяется из общей массы.
3
Лань
Лань — это маленький, приблизительно 150 сантиметров в длину олень, который обитает в большей части Европы. Окраска этого животного сильно варьируется, но большинство ланей имеют коричневый окрас с белыми пятнами. Но вот некоторые красавцы совсем не похожи на своих собратьев.
4
Белка
У белок окрас сильно варьируется в зависимости от вида (но иногда даже в пределах одного). Тем не менее, белка-альбинос - чрезвычайно редкое явление независимо от вида.
5
Буйвол
В Индии белых буйволов считают священными, хотя они чрезвычайно редки. Национальная Ассоциация Бизонов подсчитала, что буйволы-альбиносы появляются на свет приблизительно раз на 10 миллионов случаев.
6
Павлин
Что касается павлинов, иногда трудно сказать, альбинос это или же генетическая мутация под названием лейкизм (отсутствие пигмента в волосах). И альбиносы, и павлины с лейкизмом полностью белые. Единственное отличие - у альбиносов красные или розовые глаза, в то время как у лейкистов голубые.
7
Горилла
В 1966 году горилла-альбинос была впервые поймана людьми в Экваториальной Гвинее. Животное тогда транспортировали в Барселонский зоопарк, где ему дали имя Снежинка. В 2004 году эта легендарная горилла умерла от рака кожи. Других представителей этого вида с альбинизмом пока не находили.
8
Коала
Насколько известно, в мире существует только одна коала-альбинос. Она живет в зоопарке Сан-Диего с 1997 года, зовут ее Оня-Бирри (Onya-Birri), что в переводе с языка аборигенов означает "призрачный мальчик".
9
Улитка
Несколько путешественников в Новой Зеландии, прогуливаясь по лесу, обнаружили невероятную улитку-альбиноса. А ведь мало кто может подумать, что даже улитки могут быть альбиносами.
10
Еж
Одомашненные ежи стали популярными в начале 1980-х. После этого началась настоящая гонка за тем, чтобы стать хозяином именно колючего альбиноса. Хотя это довольно редкое явление, некоторым удалось приобрести снежных ежиков.
11
Скат
Одним из лучших защитных реакций скатов является маскировка и возможность прятаться под песком. Поэтому те, которые родились альбиносами, прятаться практически не могут и выглядят как белые полотенца, колеблющиеся в толще воды.
12
Колибри-альбинос
Колибри известны своим ярким оперением. Увидеть колибри-альбиноса можно крайне редко, так как они невероятно малочисленны. Впервые необычную птичку увидела на своем заднем дворе одна американская пара. Кевин и Бетаниа Шэнк были настолько удивлены, что позвонили в службу по охране животных. В итоге орнитологи подтвердили - им удалось наблюдать именно колибри-альбиноса.
Социум не всегда принимает людей, которые чем-то отличаются от большинства. Но ведь социум состоит из каждого из нас. Разве нам важен внешний вид человека, если он - выдающийся ученый, врач, изобретатель, актер, писатель?

Мы живем в 21 веке, это время стремительного развития технологий, медицины, освоения космоса, когда границы мира стираются. Так зачем нам строить границы внутри себя? Все люди индивидуальны, и в этом - сила человечества.

Альберта Эйнштейна, Стивена Хокинга, Илона Маска в какие-то периоды их жизнисчитали фриками. Но это не остановило их в стремлении изменить мир и творить историю.
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Автор
Вероника Кордон