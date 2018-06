Деннис Херли (Dennis Hurley) ‒ американский актер, писатель, комик и певец. Снимался в таких фильмах, как "Код альбиноса" (The Albino Code), "Внутренний круг" (The Inner Circle), "Спаси меня" (Save Me).



Также Деннис сделал успешную карьеру на телевидении. Среди самых известных его проектов ‒ американская сатирическая телевизионная программа The Daily Show, транслируемая на канале Comedy Central. Также снялся в клипе Джастина Тимберлейка на песню " Can't Stop The Feeling ".