Восточная Африка и особенно Танзания является территорией с аномально высокой долей альбиносов – она в 15 раз выше , чем по миру. В среднем на планете, 1 альбинос приходится на 20 тысяч человек. В Танзании это соотношение 1:1400 , в Кении и Бурунди – 1:5000 . Учёные так и не могут объяснить, почему именно на этих территориях процент альбиносов настолько высок.



В Танзании альбиносы считаются самой отверженной частью общества. Как минимум пять веков тут существует поверье, что плоть альбиносов является лечебной . Поэтому за ними устраивали настоящую охоту.



Начиная с 2006 года, в Танзании погиб как минимум 71 альбинос , 31-му удалось сбежать от охотников. Такой интерес к людям с генетическим заболеванием был прост: альбиносов расчленяли и продавали их плоть знахарям и колдунам по частям – язык, глаза, конечности можно было сбыть за 50-100 тысяч долларов. Это заработок среднего танзанийца за 30 лет .

