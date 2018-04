ЛУИ И БАРБАРА





В 1960-е годы Армстронг все чаще работал в качестве вокалиста, записывая как интерпретации традиционных композиций в стиле госпел («Go Down Moses»), так и новые песни (например, тема к фильму «На секретной службе Ее Величества», «We Have All the Time in the World»). Вместе с Барбарой Стрейзанд он поучаствовал в мюзикле «Привет, Долли!». Выпущенная отдельным синглом песня «Hello, Dolly!» в его исполнении возглавила американский хит-парад продаж того времени.