ВНУК РАБОВ
Луи Армстронг родился 4 августа 1901 года в очень бедной семье в Новом Орлеане, штат Луизиана, и был внуком рабов. Его семья жила в самом нищенском районе города, который в народе называли «Поле боя» («The Battlefield»).
Детство Армстронга было трудным. Его отец бросил семью вскоре после рождения Луи. Матери приходилось много работать, иногда она занималась проституцией. Луи и его младшую сестренку Беатрис воспитывала бабушка Жозефина (по материнской линии), которая еще помнила времена рабства. Мальчик с детства занимался развозом угля, продажей газет и другой подобной работой.