ЛУИ АРМСТРОНГ
ДЖАЗОВЫЙ ГЕНИЙ
Луи Армстронг – человек-эпоха. Он стоял у истоков зарождения джаза и стал частью его истории. Армстронга по праву считают одной из самых влиятельных персон в мире джазовой музыки. Узнать о судьбе музыканта, порой нелегкой и полной испытаний, предлагаем в Международный день джаза.
ВНУК РАБОВ

Луи Армстронг родился 4 августа 1901 года в очень бедной семье в Новом Орлеане, штат Луизиана, и был внуком рабов. Его семья жила в самом нищенском районе города, который в народе называли «Поле боя» («The Battlefield»).
Детство Армстронга было трудным. Его отец бросил семью вскоре после рождения Луи. Матери приходилось много работать, иногда она занималась проституцией. Луи и его младшую сестренку Беатрис воспитывала бабушка Жозефина (по материнской линии), которая еще помнила времена рабства. Мальчик с детства занимался развозом угля, продажей газет и другой подобной работой.




Но больше всего на свете Луи нравилось слушать игру уличных музыкантов, особенно его привлекали духовые инструменты. В это время он познакомился с семьей Карнофски – еврейскими эмигрантами из Российской империи. Они часто давали ему подработки, приглашали обедать и поощряли музыкальные таланты мальчика. Карнофски очень полюбили юного Луи и воспринимали его как члена семьи. Именно они дали ему деньги на покупку первого собственного музыкального инструмента – корнета.






После того, как Армстронга выгнали из школы в 11 лет, он присоединился к квартету мальчиков, которые пели на улице за деньги. Известный корнетист Банк Джонсон рассказывал, что учил Армстронга играть мелодии на слух. Луи впоследствии смотрел на свою молодость, как на самые худшие времена в своей жизни, но вместе с этим черпал из нее вдохновение.
"Каждый раз, когда я закрываю глаза, играет моя труба - я смотрю прямо в сердце старого доброго Нового Орлеана... Это наполняет меня смыслом жизни
ВОСХОДЯЩАЯ ЗВЕЗДА



В 1922 году Луи Армстронга пригласили в Чикаго играть в «Линкольн Гарденс» (ресторан на 700 мест) в оркестре Creole Jazz Band. Этот бэнд был в то время самым ярким джазовым составом в Чикаго, и работа в нем многое дала Армстронгу для его будущей карьеры. Именно здесь музыкант сделал свои первые записи.

В то время Чикаго был центром Вселенной джаза. Тут Армстронг заработал свои первые большие деньги и жил, по его меркам, в роскоши – в собственной квартире со своей ванной. Раньше о таком он мог только мечтать.



ЛЮБОВЬ МУЗЫКАНТА



Первой женой Луи была проститутка, симпатичная креолка Дэйзи Паркер из Нового Орлеана. В 1924 году Армстронг женился во второй раз (на пианистке ансамбля, Лил Хардин), и по настоянию жены начинает самостоятельную карьеру. Армстронги уезжают в Нью-Йорк, где Луи попадает в оркестр Флетчера Хендерсона. С корнета Армстронг перешел на трубу, чтобы лучше вписаться в игру с другими музыкантами в своей секции. Именно в это время к нему приходит известность.
Любители джаза шли слушать бэнд зачастую только ради «горячих» соло Армстронга. К этому времени окончательно формируется его собственный стиль – яркий, импровизационный и изобретательный.
ЛЮБИМЕЦ ПУБЛИКИ


Армстронг был чуть ли не человеком-оркестром - сам работал над номерами, играл на трубе и даже экспериментировал с тромбоном, заряжал других членов группы своей эмоциональностью. А вскоре начал петь на сцене и даже рассказывать сказки Нового Орлеана.
ГОЛОС С ХАРАКТЕРНЫМ ТЕПЛОМ



Вскоре начали выходить первые пластинки Армстронга. Записи Луи 1930-х годов в полной мере отражают преимущества нового ленточного микрофона RCA, введенного в 1931 году, который придавал вокалу характерное тепло и сразу стал неотъемлемой частью "напевающих" звуки артистов.

Интерпретация Армстронга известной "Stardust" стала одной из самых успешных версий этой песни за всю историю, демонстрируя уникальные вокальные данные и стиль музыканта, а также его новаторский подход к пению песен, которые уже стали классикой.
КАРЬЕРА И ЗДОРОВЬЕ


В 1936 году в Нью-Йорке вышла автобиографическая книга Армстронга «Swing That Music». Затем наступили проблемы со здоровьем: он перенёс несколько операций, связанных с лечением травмы верхней губы (деформация и разрыв тканей из-за чрезмерного давления мундштука во время игры на трубе), а также операцию на голосовых связках (с ее помощью Армстронг пытался избавиться от хриплого тембра голоса, ценность которого для его неповторимой исполнительской манеры он осознал лишь впоследствии).
В 1938 году Луи Армстронг женился четвёртый (и последний) раз на танцовщице Люсиль Уилсон, с которой прожил до конца своих дней.
ВСЕ ЗВЕЗДЫ


В 1947 году менеджер Армстронга Джо Глейзер собрал для него ансамбль «All Stars» («Все звезды»). Первоначально это действительно был оркестр звезд — в него тогда входили многие знаменитые мастера джаза. Впоследствии музыканты часто менялись. Благодаря своему участию в группе малоизвестные джазмены приобретали большую популярность.


ЛУИ И БАРБАРА


В 1960-е годы Армстронг все чаще работал в качестве вокалиста, записывая как интерпретации традиционных композиций в стиле госпел («Go Down Moses»), так и новые песни (например, тема к фильму «На секретной службе Ее Величества», «We Have All the Time in the World»). Вместе с Барбарой Стрейзанд он поучаствовал в мюзикле «Привет, Долли!». Выпущенная отдельным синглом песня «Hello, Dolly!» в его исполнении возглавила американский хит-парад продаж того времени.





ЛУИ И ЭЛЛА


Пожалуй, одним из самых сильных дуэтов за всю историю джазовой музыки стал именно тандем Луи Армстронга и Эллы Фицджеральд. Композиция "Summertime" в их исполнении стала настоящей классикой.


ЗАКАТ ГЕНИЯ



В конце 1960-х годов здоровье артиста стало резко ухудшаться, но он продолжал работать. 21 января 1971 года он в последний раз играл и пел в телешоу "The David Frost Show". В марте Армстронг и его "All Stars" ещё две недели выступали в "Уолдорф-Астория" в Нью-Йорке. Но очередной сердечный приступ вновь заставил его лечь в больницу, где он пробыл два месяца.

5 июля 1971 года Луи Армстронг попросил собрать его оркестр для репетиции. 6 июля он скончался: сердечная недостаточность привела к отказу почек.
Последним хитом Армстронга стала жизнеутверждающая песня «What a Wonderful World» (1967), знаменитая сегодня на весь мир.
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