ВОСХОДЯЩАЯ ЗВЕЗДА







В 1922 году Луи Армстронга пригласили в Чикаго играть в «Линкольн Гарденс» (ресторан на 700 мест) в оркестре Creole Jazz Band. Этот бэнд был в то время самым ярким джазовым составом в Чикаго, и работа в нем многое дала Армстронгу для его будущей карьеры. Именно здесь музыкант сделал свои первые записи.



В то время Чикаго был центром Вселенной джаза. Тут Армстронг заработал свои первые большие деньги и жил, по его меркам, в роскоши – в собственной квартире со своей ванной. Раньше о таком он мог только мечтать.

