Пять лет после Майдана
Как Революция теряла достоинство
Ежегодно, накануне начала Революции Достоинства, приходится слышать скептическое «Ну, и чего добился Майдан?».

К пятой годовщине УНИАН вспомнил, какими были требования украинцев, восставших против произвола власти в 2013 году, какие из этих требований воплотились в жизнь, а какие, вопреки обещаниям политиков, ожидают, очевидно, следующей революции.
Соглашение об ассоциации с ЕС

21 ноября 2013 года

Первое и, поначалу, единственное требование к власти, с которым украинцы вышли на Майдан 21 ноября 2013 года, - подписать обещанное Соглашение об ассоциации с ЕС.
В этот день Кабмин приостановил подготовку к подписанию соглашения, которое собирались утвердить на вильнюсском саммите «Восточное партнерство» 29 ноября. При этом правительство распорядилось возобновить активный диалог с Россией, другими странами Таможенного союза и СНГ для «оживления торгово-экономических связей и укрепления совместными усилиями экономического потенциала».
Стоит отметить, что переговоры о заключении СА с ЕС велись между Украиной и Евросоюзом с 2007 года. Текст документа был окончательно согласован еще в ноябре 2011 года. А в марте 2012-го соглашение было парафировано главами делегаций Украины и Евросоюза. Однако в ноябре 2013 года Украина дала резкий ход назад.
Любопытно, что произошло это после того, как свое острое желание «участвовать в переговорах» между Украиной и ЕС изъявила Россия. И, несмотря на то, то европейцы очень удивились такой настойчивости, заявив, что безосновательное вмешательство третьей стороны в переговоры двух других сторон выглядит, по меньшей мере, странно (все понимали, что Кремль банально шантажирует Януковича), в ЕС готовы были идти на уступки. Однако Виктор Янукович «остался при своем мнении».
Июнь 2014 года

 В результате, СА с ЕС в июне 2014 года подписал уже новоизбранный президент Украины Петр Порошенко.
2014-2017 гг.

В течение 2014-2017 годов Соглашение ратифицировали Верховная рада, Европарламент, а также национальные парламенты всех стран ЕС.
11 июля 2017 года

Окончательно процедура ратификации завершилась 11 июля 2017 года.
Это – единственная цель Революции Достоинства, которая была достигнута.
Наказание причастных к разгону студентов

Ночь с 29 на 30 ноября 2013 года

 Жестокий разгон студентов в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года (84 человека получили телесные повреждения разной степени тяжести) стал еще одной ошибкой власти.
Наутро на главную площадь страны вышли сотни тысяч людей.
Требования их были просты – наказать тех, кто дал задание коммунальщикам устанавливать новогоднюю елку среди ночи, а также тех, кто отдал приказ сотрудникам спецподразделения «Беркут» зачистить Майдан.
Через две недели после разгона ныне беглый экс-президент Украины Виктор Янукович нашел «козлов отпущения» и они были отстранены от работы. Виновниками жестокого нападения на студентов были названы экс-глава КГГА Александр Попов, экс-замсекретаря СНБО Владимир Сивкович и экс-начальник Киевской милиции Валерий Коряк.

На этом, впрочем, выполнение требований Майдана и тогда было закончено.
Однако сказать, что требования эти были выполнены через пять лет после событий – уже после победы Евромайдана – тоже никак нельзя.

Экс-глава КГГА Александр Попов, которому ГПУ инкриминирует пособничество правоохранителям во время разгона Евромайдана, до сих пор ходит по судам.
Экс-замсекретаря СНБО Владимир Сивкович, который, по словам экс-генпрокурора Виктора Пшонки, склонял руководителя столичного главка милиции к применению силы, отсиживается в России.
Да и сам экс-начальник столичной милиции Валерий Коряк, который на следующий день после разгона студентов взял на себя ответственность за это, также сбежал в Россию.
Не говоря уже о том, что там же, в РФ, находится и сам Виктор Янукович, который, по данным начальника управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка, давал непосредственное указание о силовом разгоне студентов.
Еще хуже обстоят дела с наказанием исполнителей преступного приказа – спецподразделения «Беркут».
Несмотря на то, что само спецподразделение было расформировано, многие из тех, кто бил студентов в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года (всего на Майдане тогда находилось 290 «беркутовцев» - 200 из киевского «Беркута» и по 30 – из трех других областей: Сумской, Черкасской и Луганской), прекрасно себя чувствуют и после Революции Достоинства.
Так, два года назад Сергей Горбатюк напоминал, что почти 50% таких сотрудников продолжают работать в правоохранительных органах! К примеру, экс-заместитель командира киевского «Беркута» во время разгона Майдана Сергея Кусюка Андрей Дидюк.
Стоит ли после этого удивляться одному из последних скандалов с экс-«беркутовцами», когда выяснилось, что один из обвиняемых в разгоне студентов, экс-командир второго отделения спецподразделения Виктор Эйсмонт работает помощником народного депутата от «Народного фронта» Евгения Дейдея?..
Эйсмонт до сегодня служит в полку полиции специального назначения №1 Главного управления Нацполиции в г. Киеве, фактически, где и работал ранее. А сам Дейдей защищает своего визави, отмечая, что Эйсмонт, во-первых, имеет статус участника боевых действий, поскольку служил в АТО, а, во-вторых, во время разгона студентов его помощник, мол, «лишь выполнял приказ».
Такая вот тебе индульгенция…
Кто ответит за Небесную сотню?

Конец 2013 года

 К сожалению, пять лет назад на вполне обоснованные требования улицы наказать виновных в разгоне студентов, ответом стало увеличение в Киеве количества бойцов разных спецподразделений и Нацгвардии.
16 января 2014 года

Это спровоцировало новые стычки, а потом – принятие драконовских законов «16 января» и вовсе жестокая рубка между протестующими и правоохранителями с применением водометов в двадцатиградусный мороз на Грушевского.
22 января 2014 года

Также это привело к появлению первых погибших из Небесной сотни – Сергея Нигояна и Михаила Жизневского.
Эти убийства до сегодня не раскрыты! И хотя в ГПУ рассказывают, что надежда еще есть, верится в это с трудом.

Точно также не раскрыты и убийства остальных героев Небесной сотни. Беглого экс-президента Виктора Януковича, который, согласно данных ГПУ, отдавал приказ расстреливать митингующих, допросили в суде по скайпу (так как он скрывается в России), да и то – лишь в качестве свидетеля.
Что касается непосредственных исполнителей этого приказа, то, по состоянию на 2017 год, пятеро экс-«беркутовцев» получили статус подсудимых, еще два десятка находились в розыске (большинство из них получили российское гражданство). Пока следствию по этому делу конца-края не видно.

По словам начальника управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка, одна из проблем в том, что расследование преступлений против участников Майдана и Революции достоинства так и не стало… делом государственного приоритета. Это после победы Революции, которая состоялась ценой жизней ее жертв!
Максимум, на что оказалась способна новая власть – переименовать ряд улиц и площадей в некоторых населенных пунктах в честь героев Небесной сотни, наградить всех погибших посмертно орденами, ежегодно поминать их траурными шествиями и возложением цветов к памятникам.
Кроме этого, в нынешнем году президент Петр Порошенко подписал закон, позволяющий членам семей погибших выходить досрочно на пенсию…
Провальная люстрация

Впрочем, стоит ли удивляться такому вялому расследованию трагических событий, связанных с попытками предыдущей власти подавить протесты, если множество людей, верой и правдой служивших Януковичу (некоторые из них вполне могут быть причастны к силовым разгонам и судилищам над активистами), сегодня также – вопреки более поздним требованиям Майдана – верой и правдой служат Порошенко?
К примеру, новый глава Киевской ОГА Александр Терещук – генерал-майор, возглавлявший во время Революции достоинства волынскую милицию и браво разгонявший луцкий Евромайдан. Не говоря уже о том, что он отправлял местный «Беркут» в «командировку» в Киев…

Но, после победы Революции, вместо окончания карьеры, Терещука ожидали только взлеты. Сначала Порошенко лично (!) отменил его люстрацию (благодаря чему Терещук уже возглавил столичное управление МВД), потом занимает кресло замглавы Одесской ОГА. А с октября 2018 года Порошенко назначает его уже главой Киевской области.
Или следователь ГПУ Павел Головко, который в 2014 году представлял сторону обвинения в делах против активистов Евромайдана, а после Революции пошел на повышение, стал старшим следователем в Департаменте специальных расследований ГПУ, и, по иронии судьбы, теперь занимается расследованиями преступлений против Майдана и Революции достоинства.
А совсем уже вопиющий случай – начальник управления общественной безопасности главного управления Нацгвардии Украины Владимир Гриняк (во время Майдана – замглавы Департамента общественной безопасности МВД Украины). Несмотря на то, что с 2016 года он проходит по делу Майдана как один из организаторов штурма 18 февраля 2014 года в качестве обвиняемого, в том же 2016 году Порошенко присваивает ему воинское звание генерал-майора милиции...
О судьях, фабриковавших приговоры участникам Евромайдана и Автомайдана, говорить и вовсе не приходится.

Несмотря на обещание тотальной люстрации, эта реформа полностью была провалена. Хотя, принимая закон «Об очищении власти», эта самая власть сулила, что под него попадут около 1 млн разного рода чиновников, на сегодня, по данным Минюста, своих должностей по этому закону лишились лишь… 926 человек.
Конечно, можно предположить, что многие, кто подпадал под действие закона, покинули насиженные места задолго до принятия этого законодательного акта, написав заявления по собственному желанию.

А некоторые, кто слишком много знал, даже странным образом покончили с собой. К примеру, экс-руководители Фонда госимущества Украины Валентина Семенюк-Самсоненко, которая якобы застрелилась, и Михаил Чечетов (помимо того, что экс-глава ФГИ, еще и народный депутат от «Партии регионов», дающий добро отмашкой руки на голосование фракции в парламенте), который выбросился из окна…
Еще часть чиновников времен Януковича и вовсе не стесняются обходить люстрацию через недолюстрированные суды.

К примеру, начальник Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области Олег Валендюк, еще в октябре 2014 года, в день, когда закон о люстрации только вступил в силу, обратился в ГПУ с запросом, подпадает ли он под увольнение. Получив ответ, что подпадает, уже на следующий день ушлый чиновник обратился в Окружной админсуд Киева с просьбой запретить свое увольнение. И – удивительно, правда? – нелюстрированный суд удовлетворяет иск Велендюка.
Еще интереснее выглядит история люстрированного экс-прокурора Печерского района Киева и Приморского района Одессы Александра Кузьменко, который умудрился через суд не только признать свое увольнение незаконным, а и отсудить у государства почти 300 тыс гривен зарплаты за время «вынужденного прогула»…
Политическая реформа и деолигархизация

Что касается других политических требований Майдана, как-то: возвращение к парламентско-президентской республике и автоматическое сокращение президентских полномочий, то еще сам Янукович согласился на такие условия.
21 февраля 2014 года

21 февраля 2014 года лидеры оппозиции подписали с Януковичем соглашение, предусматривающее возвращение к Конституции в редакции 2004 года, что предполагало парламентско-президентскую республику, формирование нового правительства и назначение досрочных выборов президента.
По первой позиции Верховная Рада в тот же день провела результативное голосование. Но дальше этого дело не пошло – Янукович сбежал. Как следствие, принятый парламентом закон остался без подписи главы государства. И Раде снова пришлось голосовать, но уже – за постановление парламента, возобновляющее действие Конституции, устанавливающей парламентско-президентскую форму правления в стране. Сделано это было на том основании, что 30 сентября 2010 года ради усиления власти Януковича Основной закон был изменен решением ручного Конституционного суда, без голосования в парламенте, что грубо противоречило положениям самой Конституции.
Учитывая, что Янукович и многие его приспешники ударились в бега, вопрос проведения досрочных президентских и парламентских выборов, чего требовал Майдан, перешел в практическую плоскость. В 2014 году были проведены короткие избирательные кампании, которые закончились избранием Порошенко президентом в первом туре весной и обновлением Верховной Рады осенью.
Вроде бы, все согласились с новыми правилами игры – усилением роли парламента и сокращением роли президента в стране. Однако, если судить с высоты сегодняшнего дня, в реальности все вышло несколько иначе. Заявленные шаги по деолигархизации Украины привели лишь к тому, что среди прочих равных украинских олигархов появился один «равнее других».

Так, по словам экс-первого заместителя главы СБУ Виктора Трепака, раньше крупнейшие олигархи, имея свои устойчивые бизнес-ниши и сферы влияния, были в относительно равном положении, однако, начиная с 2014 года, сложилась ситуация, когда один из них является главным, а все остальные – должны ему подчиняться. Этим главным стал президент Порошенко, который выстраивает страну «под себя». Остальные же вынуждены с ним договариваться и сотрудничать.
Об этом, в частности, пишет в своей книге беглый олигарх Александр Онищенко. Об этом свидетельствует и рост доходов президента-олигарха (общий доход Порошенко за 2018 год по состоянию на начало ноября почти в восемь раз больше, чем за весь 2017 год). Об этом говорит перераспределение бизнеса беглого Януковича в пользу Порошенко.

К примеру, телеканал «Прямой», который связывают с президентом Порошенко, вещает на частотах телеканала «Тонис», который ранее принадлежал сыну Виктора Януковича Александру.
Или еще один пример – недавнее расследование программы «Схемы» выявило, как через кассу банка Порошенко были выведены миллиардные средства, ранее принадлежавшие семье Януковича (которые были арестованы в 2016 году, но в 2017-м с них арест почему-то был снят). Причем, банк уже нового президента заработал на этом 20 млн гривен.
Возвращение украденного Януковичем и Ко

В этой связи, не удивительно, что с возвращением украденного в Украине Януковичем и Ко, дела тоже обстоят неважно.
2017 год

Так, в 2017 году отрапортовав о возвращении в украинскую казну 1,5 млрд долларов, украденных окружением экс-президента Виктора Януковича, генпрокуратура отчиталась, что эти средства «работают на повышение обороноспособности нашего государства, на ремонт больниц, на строительство дорог…».
2018 год

Каково же было удивление общества, когда в начале 2018 года в Центре противодействия коррупции выяснили, что часть конфискованных денег (800 миллионов!!!), которые должны были стать подспорьем для украинских фермеров… потратили на прямые дотации не бедствующему бизнесмену и другу президента Юрию Косюку.
На 2018 год ГПУ также анонсировала новую спецконфискацию, почти на 5 млрд гривен. Но до конца года осталось не так много времени, а о каких-либо подвижках в этом направлении речь пока не идет.
Борьба с коррупцией и друзья президента

Еще один фактор, свидетельствующий о невыполнении обещаний, озвучиваемых во время Революции достоинства и об усилении президентской вертикали власти, - борьба с коррупцией в Украине. Хотя в стране и созданы специальные органы для устранения этой напасти – НАБУ и САП, а на подходе еще и Антикоррупционный суд, - пока в этой сфере украинцы больше наблюдают за разборками между руководителями этих структур, нежели за судебными процессами над топ-коррупционерами.
Часто коррупционные дела выглядят очень эффектно. Чего только стоит история с четырьмя сотнями одновременных обысков весной 2017 года и доставкой подозреваемых в аферах экс-налоговиков времен Януковича в Киев вертолетами. Но что в результате? Пятьдесят подозрений и только два приговора. Причем, за решеткой – ноль человек.
Или задержание в прямом эфире, на заседании Кабмина руководителя Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского в марте 2015 года. Вокруг этого дела было столько шума, а результат – пшик. В августе 2018 года Бочковский был восстановлен в должности решением суда. А украинские налогоплательщики теперь должны выплатить ему компенсацию за вынужденный прогул – более 500 тыс гривен.
Или «янтарное дело» народных депутатов Максима Полякова из фракции «Народный фронт» и Борислава Розенблата из фракции «Блок Петра Порошенко». Обоих правоохранители обвинили в вымогательстве и получении взятки за содействие иностранной компании в добыче янтаря в Украине. Обоим светил срок в 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Но закончилось все заявлениями депутатов о том, что их-де пытаются дискредитировать.

Более того, в сентябре 2018 года Розенблат был признан Окружным административным судом Киева… потерпевшим в этом деле. Мол, следственные действия НАБУ в отношении депутата были незаконными и привели к «противоправному вмешательству в личную и семейную жизнь» парламентария.
Но одно дело – быть представителем пропрезидентской фракции, и совсем другое – другом и бизнес-партнером главы государства. Речь идет о замглавы фракции БПП Игоре Кононенко. В чем его только не обвиняли. И во вмешательстве в довыборы на одном из округов Черниговщины, когда в парламент, в пропрезидентскую фракцию, всеми правдами и неправдами протянули молодое дарование – Сергея Березенко.
И в давлении на правительство и блокировании реформ (Кононенко протягивал своего человека на должность замминистра), о чем перед своим уходом из Кабмина заявил экс-глава Министерства экономического развития и торговли Айварас Абромавичус. И в давлении на ГПУ (пока руководить ведомством не стал кум президента Юрий Луценко) – в свое время замгенпрокурора Виталий Касько утверждал, что Кононенко передавал руководству ведомства специальные «справки», в которых указывалось, какие решения нужно принять в том или ином деле. И в теневой приватизации, а также противодействию честному и прозрачному проведению распродажи госимущества. И во многом другом.


Тем не менее, все это с друга президента – как с гуся вода. Фраза «Я от Кононенко», похоже, и сегодня способна открыть немало дверей в высоких кабинетах.
Апофеозом борьбы с коррупцией в Украине можно назвать недавнее сообщение одного из сторонников президента Карла Волоха в социальной сети. В частности, он заявил, что «коррупция, которая сохраняется при нынешней власти («на порядок ниже, чем до 2014»), является, во многом, вынужденной – главным образом, потому, что власти приходится воровать, дабы на эти деньги хоть отчасти информационно и организационно противостоять «атаке объединенных путинско-олигархических информационных войск»…
На самом деле, описывать невыполненные обещания нынешней власти, данные Майдану на сцене Майдана, можно еще долго.

Скоро нас ожидают новые выборы. Вся страна еще до Нового года услышит массу новых/старых обещаний. И очень хотелось бы, чтобы украинцы, перед тем, как на избирательных участках поставить галочки в бюллетенях, настояли на выполнении предыдущих.
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Авторы: Татьяна Урбанская, Вероника Кордон