И в давлении на правительство и блокировании реформ (Кононенко протягивал своего человека на должность замминистра), о чем перед своим уходом из Кабмина заявил экс-глава Министерства экономического развития и торговли Айварас Абромавичус. И в давлении на ГПУ (пока руководить ведомством не стал кум президента Юрий Луценко) – в свое время замгенпрокурора Виталий Касько утверждал, что Кононенко передавал руководству ведомства специальные «справки», в которых указывалось, какие решения нужно принять в том или ином деле. И в теневой приватизации, а также противодействию честному и прозрачному проведению распродажи госимущества. И во многом другом.





Тем не менее, все это с друга президента – как с гуся вода. Фраза «Я от Кононенко», похоже, и сегодня способна открыть немало дверей в высоких кабинетах.