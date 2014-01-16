Конечно, можно предположить, что многие, кто подпадал под действие закона, покинули насиженные места задолго до принятия этого законодательного акта, написав заявления по собственному желанию.
А некоторые, кто слишком много знал, даже странным образом покончили с собой. К примеру, экс-руководители Фонда госимущества Украины Валентина Семенюк-Самсоненко, которая якобы застрелилась, и Михаил Чечетов (помимо того, что экс-глава ФГИ, еще и народный депутат от «Партии регионов», дающий добро отмашкой руки на голосование фракции в парламенте), который выбросился из окна…