Билеты на Олимпиаду-2018

В Оргкомитете Олимпиады-2018 признали плохие продажи билетов на Игры. Нереализованными остаются 278 тысяч билетов из 1,07 млн, в том числе билеты на торжественную церемонию открытия.



Относительно цен, то церемония открытия в переводе на гривны обойдется гостям мероприятия от 5 573 (220 000 вон) до 38 000 (1 500 000 вон) гривен. Стоимость билетов на церемонию закрытия Олимпиады немного ниже, и варьируются от 5 573 (220 000 вон) до

24 065 (950 000 вон) гривен.



Цена билетов на олимпийские соревнования варьируется минимум от 506 гривен (20 000 вон) до 22 800 гривен (900 000 вон), в зависимости от вида спорта и места расположения сидения на трибуне.



Самые дешевые билеты - чуть больше 500 гривен - можно приобрести на такие виды спорта, как биатлон, санный спорт, скелетон, лыжные гонки, бобслей и хоккей.

