ПХЕНЧХАН, ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Зимняя Олимпиада-2018:
самое интересное о главном спортивном событии года

XXIII зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском городе Пхенчхан с 9 по 25 февраля 2018 года. Свои заявки на проведение Игр также подавали Мюнхен (Германия) и Анси (Франция). Окончательное голосование по выбору города состоялось 6 июля 2011 года на 123-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в ЮАР. За Пхенчхан проголосовало большинство членов МОК.

Следует сказать, что Пхенчхан стал хозяином Олимпиады только с третьей попытки. Город уступил всего четыре голоса Сочи в борьбе за право проведения зимней Олимпиады-2014, а четырьмя годами ранее проиграл три голоса Ванкуверу за право принимать зимние Олимпийские игры-2010. На момент голосования из азиатских стран зимняя Олимпиада проходила лишь в Японии (дважды: в Саппоро в 1972 году и в Нагано в 1998 году).
талИсманЫ, медалИ, учасТники
92 страны
почти 3000 участников
15 спортивных дисциплин
102 медали
Расписание соревнований зимней Олимпиады-2018
В Олимпиаде-2018 примут участие 92 страны. Сразу 6 стран выступят на зимних Олимпийских играх впервые. Это Эквадор (лыжи), Эритрея (горные лыжи), Косово (горные лыжи), Малайзия (фигурное катание), Нигерия (бобслей и скелетон) и Сингапур (шорт-трек).

Кроме того, после перерыва снова выступят сборные Боливии, Ганы, Кении, Колумбии, КНДР, Мадагаскара, Пуэрто-Рико и ЮАР. Ради Олимпиады команды Северной и Южной Кореи в некоторых видах спорта решили выступить под единым флагом. На нем на белом фоне в голубом цвете изображен Корейский полуостров.
Где проходит Олимпиада?
Город Пхенчхан расположен в провинции Канвон, по которой проходит государственная граница КНДР и Республики Корея. Эта провинция была разделена между странами после войны в 1953 году. Пхенчхан находится в горах Тхебексан - примерно 180 км от столицы страны Сеула.
ЧТО означает ЛОГО ЗИМНЕЙ оЛИМПИАДЫ-2018?
Эмблема состоит из двух символов.

Первый - гармоничное сочетание трех элементов: небо, земля и человек. Также это обозначение первых согласных каждого слога в слове "Пхенчхан", написанного на алфавите хангыль (корейский алфавит).
Второй символ обозначает снег и лед, а также звездные выступления спортсменов.
Талисманы Олимпиады-2018
Талисманами зимних Олимпийских игр-2018 стали тигр Сухоран (в Олимпиаде) и медвежонок Пандаби (в Паралимпиаде).
Медали
На Олимпиаде разыграют 102 комплекта медалей в 7 видах спорта, а это 15 зимних спортивных дисциплин - 3 конькобежные дисциплины (фигурное катание, конькобежный спорт, и шорт-трек), 6 лыжных дисциплин (горнолыжный спорт, лыжный спорт, фристайл, лыжное двоеборье, прыжки с трамплина и сноуборд), 2 бобслейные виды спорта: бобслей и скелетон, и 4 другие вида спорта: биатлон, керлинг, хоккей и санный спорт.

На аверсе олимпийских медалей нанесены диагональные линии, символизирующие историю Олимпиад и решимость спортсменов. На реверсе изображены спортивные дисциплины. Ленты для медалей изготовлены из традиционных корейских тканей.
олИмпИада
В цифрах И фактах
80
Столько километров от Пхенчхана к границе с Северной Кореей
35 000
Количество мест на стадионе, откуда можно наблюдать церемонию открытия Олимпийских Игр
$2 млрд
Приблизительная стоимость строительства олимпийских объектов в Пхенчхане
1,07 млн
Количество входных билетов на зимнюю Олимпиаду-2018
Билеты на Олимпиаду-2018
В Оргкомитете Олимпиады-2018 признали плохие продажи билетов на Игры. Нереализованными остаются 278 тысяч билетов из 1,07 млн, в том числе билеты на торжественную церемонию открытия.

Относительно цен, то церемония открытия в переводе на гривны обойдется гостям мероприятия от 5 573 (220 000 вон) до 38 000 (1 500 000 вон) гривен. Стоимость билетов на церемонию закрытия Олимпиады немного ниже, и варьируются от 5 573 (220 000 вон) до 24 065 (950 000 вон) гривен.

Цена билетов на олимпийские соревнования варьируется минимум от 506 гривен (20 000 вон) до 22 800 гривен (900 000 вон), в зависимости от вида спорта и места расположения сидения на трибуне.

Самые дешевые билеты - чуть больше 500 гривен - можно приобрести на такие виды спорта, как биатлон, санный спорт, скелетон, лыжные гонки, бобслей и хоккей.
Стадион В пхенчхане
Олимпийский стадион в Пхенчхане был построен специально к Олимпиаде. Это главный объект Игр-2018, на котором не пройдет ни одно соревнование, он будет использоваться только для церемоний открытия и закрытия.

После завершения Олимпиады от пяти граней стадиона останется четыре, а пятая превратится в крупный торговый центр. В некогда малонаселенный регион Кореи Олимпиада вдыхает новую жизнь.
12 СПОРТИВНЫХ АРЕН
6 спортивных арен в Пхенчхане построили, еще 6 - реконструировали. Все они расположены очень компактно: самые дальние олимпийские объекты находятся в 30 минутах езды друг от друга. Никаких грандиозных сооружений, все скромно и по-деловому. Бюджет - чуть больше $2 млрд.

Интересно, что постолимпийская судьба каждой из арен уже определена. После Олимпиады склоны, где находятся горнолыжные трассы, планируют снова засадить деревьями.
Олимпийские деревни расположены в Пхенчхане (горный кластер) и Канныне (прибрежный кластер). Комплекс в Пхенчхане состоит из восьми жилых 15-этажных зданий, общая вместимость которых - 600 номеров на 3894 человека, и будет использован как для проживания спортсменов на Олимпийских играх, так и на Паралимпиаде. В Канныне поселок спортсменов построен исключительно для Олимпийских игр и состоит из девяти домов высотой от 22 до 25 этажей, с 922 номерами на 2717 человек.
скандал с россией
5 декабря МОК отстранил сборную РФ от участия в Олимпиаде в Пхенчхане из-за допингового скандала. Решение о недопуске было принято после обнародования результатов МОК относительно российской сборной, которую подозревали в манипуляциях с допинг-пробами во время Олимпиады 2014 года в Сочи.

В результате из заявленных 500 российских спортсменов МОК направил официальные приглашения только 169 атлетам. Правда, 1 февраля 2018 Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил иски 28 россиян, которые ранее были пожизненно дисквалифицированы. Однако такое решение не означает, что эти спортсмены будут приглашены на Игры. Международный олимпийский комитет также решил не приглашать на Олимпиаду в Пхенчхан 13 российских спортсменов и двух тренеров, которых ранее оправдал спортивный арбитраж.
Скандал с применением допинга российскими атлетами является беспрецедентной атакой на честность Олимпийских игр и спорта. В этом вердикте нет политики. Мы не позволили бы себе попасть под чье-то влияние, принимая решение о спорте. Наш политический нейтралитет уважается всеми сторонами
— Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах
Последствия допингового скандала
"Чистые" спортсмены из РФ, которых пригласил МОК, примут участие в Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом. Это означает, что они будут выступать под своим именем, но без какой-либо национальной символики. Их будут представлять как атлетов из России (Olympic Athlete from Russia - OAR). На экипировке будет написано по-английски именно такое название. Флаг они будут нести олимпийский, их будет сопровождать гимн - тоже олимпийский.
Однако часть российских атлетов решила бойкотировать церемонию открытия Олимпиады-2018. Скорее всего, на параде не будут присутствовать хоккеисты, биатлонисты и фигуристы.
Запреты для России на Олимпиаде-2018:
Пожизненно отстранены
От Олимпиад пожизненно отстранены бывшие министр спорта РФ Виталий Мутко и его заместитель Юрий Нагорных. Они лишены аккредитации на Пхенчхан-2018. Кроме того, ни один сотрудник министерства спорта России не может быть аккредитован на Олимпиаду-2018.
Возмещение убытков
Россия должна возместить все расходы, связанные с расследованием. Общая сумма компенсации - $15 миллионов.
Россия - вне антидопингового агентства
Всемирное антидопинговое агентство отказалось возобновлять членство России в организации.
Без тренеров и врачей на Олимпиаде
Ни один из руководителей российской сборной в Сочи в Южную Корею точно не попадет. То же самое касается тренеров и врачей, чьи спортсмены были уличены в приеме допинга.
В то же время Российская Федерация намерена ввести ряд санкций по отношению к функционерам Всемирного антидопингового агентства (WADA) из-за отстранения сборной от участия в Олимпиаде-2018. Речь идет "о почти десятке персон", однако "меры" будут введены уже после завершения Игр в Пхенчхане.
украИна на олИмпИадЕ
На зимнюю Олимпиаду-2018 едет рекордно маленькое количество украинских спортсменов. Нашу страну в Пхенчхане представит наименьшее число спортсменов в истории - всего 33.
Церемония проводов сборной Украины
на зимние Олимпийские игры-2018
Украинские олимпийцы будут соревноваться в девяти из пятнадцати видов спорта; наибольшее число спортсменов представит Украину в биатлоне.
Биатлон
Ирина Варвинец
25 лет
трехкратный призер чемпионатов мира среди юниоров, чемпионка Европы среди юниоров, чемпионка и призер чемпионатов Европы, двукратный призер зимней Универсиады, участница и призер этапов Кубка мира по биатлону
Вита Семеренко
32 года
заслуженный мастер спорта Украины, член национальной сборной команды Украины, чемпионка и серебряный призер Олимпийских игр в Сочи, пятикратный призер чемпионатов мира, победительница и призер этапов Кубка мира, пятикратная чемпионка Европы по биатлону, участница Олимпиады-2010 в Ванкувере и 2014 в Сочи
Юлия Джима
27 лет
чемпионка Олимпийских игр в Сочи, серебряный призер чемпионата мира, победительница и призер этапов Кубка мира по биатлону, четырехкратная чемпионка Европы в эстафете, призер Кубка Европы по биатлону, заслуженный мастер спорта Украины
Анастасия Меркушина
23 года
чемпионка мира по биатлону среди юниоров, двукратная чемпионка Европы по биатлону среди юниоров, участница этапов Кубка мира по биатлону
Елена Подгрушная
31 год
заслуженный мастер спорта Украины, чемпионка Олимпийских игр в Сочи, чемпионка мира, 5-кратная чемпионка Европы, победительница и призер этапов Кубка мира по биатлону, с 25 марта 2014 по 8 апреля 2015 - заместитель министра молодежи и спорта Украины
Валентина Семеренко
32 года
чемпионка Олимпийских игр в Сочи, чемпионка и четырехкратный призер чемпионатов мира по биатлону, победительница и призер этапов Кубка мира по биатлону, чемпионка мира среди юниоров 2004 года, 7-кратная чемпионка Европы, чемпионка мира по летнему биатлону 2011 года в спринте, на XXIII Всемирной зимней универсиаде завоевала 4 медали (3 серебряные, 1 бронзовую), участница Олимпиады-2006 в Турине, 2010 года в Ванкувере и 2014 года в Сочи, старший лейтенант СБУ
Артем Прима
30 лет
чемпион Европы (в 2011 в Риднау-валь-Риданна, Италия, выиграл индивидуальную гонку на 20 км)
Владимир Семаков
32 роки
в прошлом член сборной России по биатлону, мастер спорта международного класса, пятикратный чемпион России; бронзовый призер Кубка ИВU (2017, Австрия)
Сергей Семенов
29 лет
чемпион Европы, призер чемпионата мира, обладатель малого хрустального глобуса Кубка мира (индивидуальные гонки)
Артем Тищенко
24 года
призер чемпіонатів Європи та світу з біатлону серед юніорів, срібний призер чемпіонату Європи 2015 з біатлону в естафеті
Дмитрий Подручный
26 лет
чемпион и призер зимней Универсиады, призер чемпионатов Европы по биатлону, участник и призер этапов Кубка мира по биатлону
Фигурное катание
Олександра Назарова та Максим Нікітін
21/23 года
в начале карьеры Александра Назарова занималась одиночным катанием. Потом тренер Галина Чурилова поставила ее в пару с Максимом Никитиным. Серебряные призеры на первых юношеских Олимпийских играх 2012 года в Инсбруке, чемпионы Украины, бронзовые призеры чемпионата мира среди юниоров, чемпионы зимней Универсиады-2017
Анна Хниченкова
23 года
на чемпионате Украины Анна уступила 13-летней Анастасии Архиповой и сохранила за собой статус первого номера только из-за слишком юного возраста соперницы. Олимпийскую лицензию Хниченкова выиграла, заняв седьмое место на лицензионном турнире Nebelhorn Trophy-2017. На недавнем чемпионате Европы в Москве Анна стала двадцать третьей
Ярослав Паніот
20 лет
украинский фигурист, выступающий в одиночном катании, двукратный чемпион Украины (2015 и 2018)
Санный спорт
Роман Захаркив
27 лет
мастер спорта, участник зимних Олимпийских игр-2010 в Ванкувере и зимних Олимпийских игр-2014 в Сочи
Александр Оболончик
26 лет
мастер спорта, участник зимних Олимпийских игр-2014 в Сочи
Елена Шхумова
24 года
Майстер спорту, учасниця Зимових Олімпійських ігор 2014 року в Сочі
Антон Дукач
22 года
участник юношеских Олимпийских игр в Инсбруке (Австрия), где занял 4 место, уступив немецкому спортсмену на 0.022 секунды. Выступления на этапах Кубка мира начал с сезона 2012-13.
Елена Стецкив
23 года
заняла 9-е место в одноместных санях на зимних юношеских Олимпийских играх-2012 в Инсбруке, участница зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи
Андрей Мандзий
29 лет
Вместе с Антоном Кисем стали первыми в истории украинского спорта саночников-одиночников, которые выступили на Олимпиаде-2014 в Сочи
Фристайл
Олександр Абраменко
29 років
спеціаліст із лижної акробатики, учасник Олімпійських ігор, володар малого Кришталевого глобуса з лижної акробатики сезону 2015–16
Ольга Полюк
30 років
член сборной Украины на зимних Олимпийских играх 2010 и 2014 годов, мастер спорта Украины международного класса
Татьяна Петрова
25 лет
спортсменка стала первой с 1994 года, кто представит Украину на Олимпиаде в дисциплине фристайла - могул (соревнования по спуску с горы на лыжах по специальной бугристой трассе, которая имеет наклон 27 градусов, с выполнением акробатических прыжков). Татьяна Петрова начала заниматься могулом в 2012 году
Лыжные гонки
Татьяна Антипенко
36 лет
участница трех зимних Олимпийских игр (2006, 2010, 2014), серебряный призер зимней Универсиады-2009, мастер спорта Украины международного класса
Алексей Красовский
23 года
член сборной Украины на зимних Олимпийских играх 2014
Андрей Орлик
19 лет
Три года назад Андрей стал открытием юношеского Олимпийского фестиваля в Лихтенштейне, где занял 4-е и 6-е места. Собственно, после этого тренеры начали активно привлекать юношу к выступлениям за взрослую сборную. Он входит в пятерку сильнейших лыжников на дистанции 10 км Европейского юношеского олимпийского фестиваля, серебряный призер Кубка Восточной Европы
Марина Анцибор
30 лет
Профильными для спортсменки сейчас считаются спринтерские гонки и дистанции в классическом стиле, хотя на предыдущих Олимпиадах ее, прежде всего, считали эстафетным бойцом. Выдающихся достижений в личных дисциплинах в карьере Анцибор не было. Выделить можно разве пятое место на 15-километровой дистанции на Всемирной универсиаде-2015
Горнолыжный спорт
Иван Ковбаснюк
24 года
рекордсмен среди украинцев в скоростном спуске, входит в 500 лучших горнолыжников мира, участник этапа Кубка мира по слалому-гиганту в Австрии, международных FIS-соревнованиях в Италии в слаломе и слаломе-гиганте
Ольга Кныш
22 года
лидер национальной женской команды Украины по горнолыжному спорту, чемпионка Украины 2017 и 2018, мастер спорта по горнолыжному спорту, которая будет соревноваться в трех дисциплинах: супер-гигант, гигант и слалом
Сноуборд
Аннамари Данча
27 лет
чемпионка Украины 2007 года, призер международных соревнований, участник Европейского молодежного Олимпийского фестиваля 2007 года, участница чемпионата мира 2007 и 2009 года, первая украинская представительница на зимних Олимпийских играх-2010 в Ванкувере
Скелетон
Владислав Гераскевич
19 лет
первый в истории независимой Украины, кто получил олимпийскую лицензию в этом виде спорта, участник юношеских Олимпийских игр-2016 в Лиллехаммере (Норвегия), участник Кубка мира-2017 в США
Лыжное двоеборье
Виктор Пасечник
25 лет
участник чемпионата мира 2013 года, зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи
Украинцы,
желаем вам победы!
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