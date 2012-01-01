Ни в одной стране мира невозможно выучиться на специалиста в области филателии. Этому не учат в колледжах или в институтах – все приходит только с опытом. И хотя многие воспринимают коллекционирование марок как постсоветское наследие, мол, оно уже умерло и никогда не вернется, мировой опыт показывает, что все наоборот – филателия – популярное, интеллектуальное и экономически выгодное хобби.
Неправильно считать, что под филателией подразумевается исключительно коллекционирование почтовых марок. Собирательство и исследование почтовых конвертов и почтовых карточек тоже сюда входит. Однако статус почтовой марки, как почтового платежного средства, выше. И поэтому на них делается основной упор.
Филателия может быть просто хобби, а может – бизнесом
Любители собирают почтовые марки «для души», или используют для обмена открытками с друзьями и знакомыми по всему миру (посткроссеры).

Для профессиональных коллекционеров филателия – это наука. Они «охотятся» за филателистическим материалом для составления своих коллекций, борются за победу на национальных и международных филателистических выставках, повышая тем самым коллекционную и рыночную стоимость своих коллекций.
Найбільша в Україні поштова марка,
Київ, 25 червня 2012 року
Первые почтовые марки Украины были изданы в 1918 году, но продержались недолго. Очень быстро Украина утратила и свою независимость, и ее неизменный атрибут - почтовые марки. Во времена Советского союза марки издавались под брендом «Почта СССР».
Маркам независимой Украины всего 26 лет. Первые с момента провозглашения независимости почтовые марки были введены в обращение 1 марта 1992 года: это была почтовая марка, посвященная 500-летию украинского казачества, и марка к 100-летней годовщине первого поселения украинцев в Канаде.
Украинские почтовые марки печатаются только на «Полиграфическом комбинате «Украина» по вопросам изготовления бланков ценных бумаг» и имеют три степени защиты
Именно на «Полиграфическом комбинате «Украина» по вопросам изготовления бланков ценных бумаг» печатаются иностранные паспорта и избирательные бюллетени. Почтовая марка приравнена к таким документам и имеет три степени защиты.
"Это, кстати, наследие постсоветских стран, в других странах почтовые марки так серьезно не защищаются"
Наталья Мухина
начальник управления филателистической продукции «Укрпошты»
Во всем мире существуют два основных вида почтовых марок - стандартные и художественные.
Стандартные

Это марки определенного образца, основная задача которых - оплата письменной корреспонденции. Они выпускаются миллионными тиражами и именно их мы часто встречаем в отделениях почтовой связи.

Эти марки отличаются от художественных меньшим размером и отсутствием технологических изысков. Тематика этих марок у нас меняется раз в пять лет. К примеру, сейчас в обиходе стандартные почтовые марки IX выпуска под названием «Гербы городов, поселков и сел Украины».
"Самая популярная стандартная марка - это марка с номиналом «V», на которой мы намерено изобразили герб города Ялта. Тем самым, мы еще раз провозглашаем, что Крым – это Украина"
Наталья Мухина
начальник управления филателистической продукции «Укрпошты»
Художественные

Это почтовые марки, которые различаются как по сюжету, так и по форме (есть круглые, треугольные и т.д.), а также стилю исполнения. Именно на художественных марках в полной мере проявляется талант украинских художников и дизайнеров. Ежегодно «Укрпошта» выдает на-гора сорок-пятьдесят сюжетов художественных марок и блоков.

В среднем, сто тридцать тысяч экземпляров марок каждого выпуска и около сорока тысяч экземпляров блоков. Тираж выпуска определяется спросом на рынке, допечатка марок не практикуется. Простыми словами, кто успел – тот купил. В этом и заключается принцип коллекционирования. Именно художественные марки являются основой коллекций филателистов.
Решение о том, что или кто будет размещен на почтовых марках, принимает Редакционно-художественный совет. Это независимый коллегиальный орган, который создается Министерством инфраструктуры. В его состав приглашают экспертов различных областей, художников, дизайнеров, представителей музеев, изготовителей марок, и конечно - филателистов.

Годовой план выпуска почтовых марок, конвертов и проведения спецгашений готовят заблаговременно. Предложений, что изобразить на почтовой продукции всегда поступает очень много. Задача Худсовета – выбрать самые важные и интересные, чтобы в 40-50 выпусках отобразить жизнедеятельность страны за год – чем живет, чем гордится, по ком скорбит.
"Что-нибудь на почтовую марку не попадает. Ведь разлетаясь по миру, марка несет информацию об Украине. И на нас возложена очень большая ответственность, какое лицо будет у Украины"
Наталья Мухина
начальник управления филателистической продукции «Укрпошты»
С каждым годом марки становятся ярче и необычнее. Появляются новые подходы к их форме, размерам, содержанию. Разрабатываются и внедряются новые технологии изготовления, совершенствуется качество печати. За рубежом уже изготавливают почтовые марки на коже, ткани, с использованием камней «Swarovski».

И что самое примечательное, все эти марки могут быть использованы для оплаты почтового отправления, ведь для марки это – обязательное условие. В противном случае, она теряет свой высокий статус почтового платежного средства, превращаясь в сувенир, наклейку, что угодно, но не почтовую марку.
В Украине, к сожалению, пока нет технологических возможностей для изготовления почтовых марок на нетрадиционных материалах.

Однако вместе с Полиграфкомбинатом «Украина» «Укрпошта» к этому стремится и тоже экспериментирует с технологиями. Яркий пример такого эксперимента – выпуск 2018 года «Насекомые Украины», где используется голографическая пленка.

Три основные функции почтовой марки:
Почтовые деньги
Предмет искусства
Инвестиция

Три основные функции почтовой марки:
Почтовые деньги
Предмет искусства
Инвестиция
Со временем почтовая марка приобретает новую, коллекционную, а не номинальную стоимость. Это происходит после того, как в силу природных процессов она исчезает из отделений связи и появляется на вторичном рынке. Через какое время это происходит - зависит от популярности выпуска.

У филателистов особо ценятся почтовые марки, нарисованные вручную. Техника – одна из наиболее популярных тем коллекционирования.
Однако, следует отметить, что нарисованная вручную художником марка должна на сто процентов соответствовать оригиналу, включая все технические особенности. Ведь профессиональные филателисты, как и положено, рассматривают марку с лупой.
"Если, к примеру, мы работаем над выпуском «Пожарные машины», то в первую очередь обращаемся за консультацией к специалистам, чтобы профессионально разработать концепцию выпуска и отобрать иллюстративный фотоматериал. И только после этого за дело берется художник, который также работает в тесной связке с консультантами. Результатом этой кропотливой работы становится выпуск, который, с одной стороны, кажется точной копией оригинальной пожарной машины, а с другой стороны – высокохудожественным произведением искусства"
Наталья Мухина
начальник управления филателистической продукции «Укрпошты»
Ежегодно в Украине выпускается 40-50 сюжетов художественных марок
У «Укрпошты» нет своих штатных художников. Но к работе над марками и конвертами приглашаются лучшие художники, дизайнеры и фотографы Украины. Их имена наносятся на почтовые марки микротекстом (один из способов защиты почтовой марки), что является решающим при согласовании условий сотрудничества с автором, учитывая скромные гонорары «Укрпошты». Задокументировать свое творчество и свое имя на почтовой марке – это престижно.
Подготовленный художником эскиз в «Укрпоште» доводят до стандарта художественные редакторы. Они собирают эскизы в оригинал-макеты, которые и утверждает Худсовет. Бывает, что эскизы для марки подбирают по примеру пазлов.
Независимо от того, сколько времени потратил художник на подготовку эскиза, а эта работа может длиться до трех месяцев, стоимость марки остается невысокой. Ведь стоимость марки – это цена услуг почтовой связи. Сейчас, в основном, художественные марки выпускаются с самым ходовым номиналом – семь гривен.
"Довольно часто к «Укрпоште» обращаются из Администрации Президента Украины, Кабмина, Министерства иностранных дел с просьбой приобрести коллекцию почтовых марок независимой Украины, чтобы презентовать высоким гостям из других стран – президентам, премьерам, послам. Это, действительно, очень ценный и содержательный подарок, демонстрирующий с помощью почтовых миниатюр историю, культуру и современность нашей страны"
Наталья Мухина
начальник управления филателистической продукции «Укрпошты»
По словам Натальи Мухиной, на сегодняшний момент в такой коллекции примерно тысяча шестьсот выпусков.
"Очень часто на странице «Укрпошты» в Фейсбук пользователи задают вопрос, почему на почтовых марках пишут не Ukraine, а Ukrainа. Так вот, это правило Всемирного почтового союза, что название страны на марках пишется латинскими буквами"
Наталья Мухина
начальник управления филателистической продукции «Укрпошты»
Также, согласно всемирным правилам, все почтовые администрации должны выпускать почтовую продукцию с национальной принадлежностью. Простыми словами, каждая страна хвастается своими собственными достижениями. То есть, к примеру, техника, изображенная на марке, должна быть made in Ukraine.
Негласное правило филателии – запрет на выпуск почтовых марок, посвященных живым людям
Негласное правило филателии – запрет на выпуск почтовых марок, посвященных живым людям. Исключение – артисты и спортсмены. Это правило придумано с целью того, чтобы марки не использовались в политических или рекламных целях.
«Похищенная принцесса»
Творческий союз «Укрпошты» и студии Animagrad нашел свою реализацию в выпуске детских почтовых марок на самоклеющейся бумаге с героями нового украинского мультфильма «Похищенная принцесса». Марка «Хомяк Винницкий» пользовалась особым успехом.
Финал Лиги Чемпионов УЕФА 2018
С точки зрения авторского права это был непростой выпуск. Однако, согласовав все вопросы, в преддверии финального матча «Укрпошта» презентовала новый футбольный почтовый выпуск. В церемонии гашения марки взяли участие звезды украинского футбола – Андрей Шевченко, Сергей Ребров, Владислав Ващук.

Номинальная стоимость марки составила девять гривен. Футбольные фанаты с других стран с удовольствием приобретали марки в качестве сувенира.
Как известно, все письма с марками, которые принимаются на почте для отправки, проходят процедуру гашения. Для этого, в основном, используются календарные штемпеля, или другими словами почтовые печати с названием и номером почтового отделения и датой, когда письмо было принято.

В филателии есть похожая процедура гашения марок. Только она более торжественная. «Укрпошта» проводит ее в первый день жизни новой марки – в день ее ввода в обращение.
По правилам Всемирного почтового союза для этих целей изготавливается специальный штемпель с надписью «первый день» на украинском и на французском языках – «Перший день. Premier jour». Такой штемпель проставляют на почтовую марку, он действителен только один день. К выпуску марки также изготавливается почтовый конверт, отвечающий тематике выпуска с той же надписью «первый день» на двух языках.
Как правило, гашение проходит в присутствии СМИ, филателистов, людей, непосредственно причастных к выпуску марки, либо же изображенных на ней. Они проставляют оттиски-штемпеля на марках и оставляют памятный автограф. Именно эти четыре или восемь экземпляров конвертов с марками становятся раритетными.
Наталья Мухина рассказывает, что некоторые коллекционеры собирают «чистые или негашенные марки». Другие же собирают филателистический материал, прошедший почту, и во время проведения гашений «первый день» отправляют почтовые конверты с марками по почте.
Точной статистики относительно количества коллекционеров-филателистов в Украине нет. «Но у нас есть форма сотрудничества с коллекционерами–филателистический абонемент. Это мини-договор между коллекционером и «Укрпоштой» – предзаказ на приобретение знаков почтовой оплаты и филателистической продукции в течение года. Таких мини-договоров у нас около трех тысяч. Но многие ведь не делают предзаказ, а покупают марки в отделениях, либо же в интернете», – рассуждает начальник управления филателистической продукции «Укрпошты».
Из года в год в разных городах Украины проходят Национальные филателистические выставки. Последняя состоялась в 2015 году во Львове. А в текущем году состоится в Киеве. Это будет уже XVI Национальная выставка.

Ее ядро, конечно же, филателистические коллекции. Филателисты съедутся в Киев себя показать и на других посмотреть.
Будет представлено 127 коллекций из Украины и трех зарубежных стран (Польша, Чехия, Армения). В составе оргкомитета - Киевский клуб филателистов, который взял на себя оценку экспонатов, формирование жюри и прочие филателистические вопросы.
В этом году «Укрпошта» решила несколько изменить классический формат проведения таких мероприятий и, кроме филателистов, планирует привлечь широкий круг творческой элиты Украины.

Выставка будет проходить с 9 по 14 октября в международном выставочном центре «Украинский дом» (по адресу: Крещатик, 2). Центральным мероприятием каждого дня станет торжественное введение в обращение новой марки. Тематика почтового выпуска будет определять тематику выставочного дня, который будет дополнен захватывающими встречами с интересными спикерами.
Так, один из дней выставки будет посвящен 100-летию главного символа Украины – тризуба. Продолжая тему символов, выставку посетит Banda.agency, которая разрабатывала новый украинский символ – «Ukraine now».
Наравне с гривной и тризубом, почтовые марки – обязательный атрибут независимой Украины
…Лекции, арт-проекты, мастер-классы и многое другое. В «Укрпоште» хотят доступным языком рассказать широкой общественности, что такое марка, каково ее значение, какие сферы жизни она охватывает. Напомнить, что не случайно Национальный банк Украины выпускает монету в честь столетия украинской почтовой марки. Ведь, наравне с гривной и тризубом, почтовые марки – обязательный атрибут независимой Украины.
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Авторы: Ирина Шевченко, Вероника Кордон