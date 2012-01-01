Это почтовые марки, которые различаются как по сюжету, так и по форме (есть круглые, треугольные и т.д.), а также стилю исполнения. Именно на художественных марках в полной мере проявляется талант украинских художников и дизайнеров. Ежегодно «Укрпошта» выдает на-гора сорок-пятьдесят сюжетов художественных марок и блоков.



В среднем, сто тридцать тысяч экземпляров марок каждого выпуска и около сорока тысяч экземпляров блоков. Тираж выпуска определяется спросом на рынке, допечатка марок не практикуется. Простыми словами, кто успел – тот купил. В этом и заключается принцип коллекционирования. Именно художественные марки являются основой коллекций филателистов.