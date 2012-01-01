Решение о том, что или кто будет размещен на почтовых марках, принимает Редакционно-художественный совет. Это независимый коллегиальный орган, который создается Министерством инфраструктуры. В его состав приглашают экспертов различных областей, художников, дизайнеров, представителей музеев, изготовителей марок, и конечно - филателистов.
Годовой план выпуска почтовых марок, конвертов и проведения спецгашений готовят заблаговременно. Предложений, что изобразить на почтовой продукции всегда поступает очень много. Задача Худсовета – выбрать самые важные и интересные, чтобы в 40-50 выпусках отобразить жизнедеятельность страны за год – чем живет, чем гордится, по ком скорбит.