Больше, чем символ

Для тех же, кто побывал в плену у боевиков, значение украинского флага и вовсе бесценно. Максим Авраменко с позывным «Богун», воин батальона «Донбасс» участвовал в освобождении Попасной и Лисичанска. А после боев за Иловайск попал в плен.



Тогда их, 110 бойцов батальона «Донбасс», привезли во внутренний дворик донецкого СБУ. На пороге подвала, где держали пленных, боевики постелили украинский флаг, и во время каждого выхода, заставляли вытирать об него ноги. Кто отказывался, того жестоко избивали, и таких было большинство. Максим украл тот флаг, когда однажды охрана отвлеклась, и незаметно пронес в подвал. Стяг подшили в подкладку теплых вещей и, таким образом, провезли на свободную территорию Украины после освобождения из плена. Теперь этот флаг находится в Военно-историческом музее при Доме офицеров в Киеве.

