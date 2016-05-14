Больше, чем символ

Официальному Дню украинского флага всего 14 лет, хотя чтить сине-желтый стяг украинцы начали даже намного раньше обретения Украиной независимости. В последние годы он превратился в нечто большее, чем просто государственный символ. УНИАН собрал интересные факты из истории флага Украины.
Впервые флаги с сочетанием синего и желтого цветов стали использовать еще в 14 веке, во времена Галицко-Волынского княжества, в гербах князей и шляхты. Первым задокументированным использованием этих цветов был герб Львовских земель.




Польский историк Ян Длугош, описывая Грюнвальдскую битву 1410 года, изобразил львовскую («леопольскую») хоругвь подразделений, которые сражались против крестоносцев, как «лазурное поле, на которой изображен желтый лев, восходящий как бы на скалу».
В 16 веке сочетание синего и желтого цветов понемногу стали появляться на хоругвях козаков Войска Запорожского, а, начиная с 1710-х годов сине-желтые флаги стали превалировать среди них.





Чаще всего их изготавливали из синего полотна с нашитым на него золотым орнаментом, изображением козака с мушкетом или «рыцаря» в золотых доспехах – Архангела Михаила.
Первый украинский флаг в привычном для нас виде появился во время демократической революции в Австрийской империи. 25 июня 1848 года на городской ратуше Львова неизвестные вывесили два флага - желто-синий украинский и бело-красный польский.



Уже к концу этого года синий и желтый цвета широко распространились на территории Галиччины в качестве национальных цветов. К слову, золотой лев на синем фоне преобразовался в две горизонтальных полосы – синюю и желтую – потому, что мастера, отшивающие знамена, не успевали отшивать все заказы со «сложным» первоначальным «дизайном», поэтому и упростили его до двух равновеликих полос.
В 1917-1921 годах сине-желтый стяг стал государственным флагом Украинской национальной республики и Украинского государства.
В советское время флаг Украины претерпел существенные изменения – он был красным с обязательным изображением на нем серпа и молота, и голубой полосой вдоль нижней кромки. Сине-желтый флаг использовался подпольно и был вне закона - его использование в СССР каралось двумя годами тюрьмы.
После распада СССР в 1991 году, желто-синий стяг де-факто использовался как государственный флаг независимой Украины. Впервые он был поднят над Верховной Радой 4 сентября 1991 года рядом с красно-синим флагом. Юридически его использование закрепили две недели спустя, 18 сентября, когда президиум украинского парламента принял постановление «О флаге Украины», в котором говорилось: «До принятия Конституции Украины разрешить в протокольных мероприятиях использовать сине-желтый флаг». Официально этот стяг стал государственным 28 января 1992 года.
Флаг Украины вносят в зал Верховной Рады. 24 августа 1991 года
Флаг Независимости, который народные депутаты первого демократического созыва внесли в сессионный зал Верховной Рады во время провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года
Время от времени в Украине возникают споры о необходимости перевернуть флаг – желтым вверх. В 2007 году в Верховной Раде даже был зарегистрирован соответствующий законопроект, но дальше регистрации дело не пошло. В 2014 году дискуссия вокруг «правильности» расположения цветов украинского флага возобновилась. Отреагировать на это пришлось историкам – они расценили очередную инициативу по переворачиванию стяга как провокацию.
Флаги-рекордсмены
Самым большим флагом, занесенным в Книгу рекордов Украины, до недавнего времени считался «Донецкий флаг», сшитый вдовой донецкого шахтера, пенсионеркой Марией Белятковой. Полотно флага, которое женщина сшила за неделю, просто громадное – 30 на 45 метров. Но в прошлом году, ко дню Флага, этот рекорд был побит – на Софиевской площади в Киеве был развернут стяг размером 60 на 40 метров.
Самый большой флаг Украины в Киеве
Самый большой флаг на Софиевской площади в Киеве
В 2016 году в центре Днепра на площади Героев Майдана развернули национальный флаг Украины такого же размера - 40х60 метров. Флаг полностью соответствует реальному, его пропорции составляют 2:3. Этот флаг попал в Книгу рекордов Украины. Также он объехал всю страну – именно его развернули в Мариуполе, когда город освободили от российских оккупантов.
Самый большой флаг Украины в Днепре
Самый большой флаг Украины из цветов – площадь приблизительно 15 тыс квадратных метров – вырастили два года назад в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины «Пирогово» в Киеве.
Самый большой цветочный флаг Украины
Самый большой «цветочный» флаг
В 2017 году, на День Конституции, на высшей точке Украины – горе Говерле в Карпатах, активисты развернули флаг длиной 150 метров и шириной 10 метров.

Но самым длинным флагом в истории страны - 1 км 59 м 95 см - считается стяг, который в 2018 году в День Соборности 22 января развернули на Крещатике. Его составили из флагов всех городов и районов страны. А разворачивали его сразу 700 человек.
Самый длинный флаг Украины
Самый длинный флаг в истории Украины
Гордость страны
Флаг – не только символ украинской государственности, но и символ достижений украинцев на разных поприщах.

К примеру, в 1997 году сине-желтый стяг побывал в космосе - первый и единственный космонавт независимой Украины Леонид Каденюк развернул его на орбитальной станции, когда находился в составе миссии шаттла «Колумбия».
Украинский флаг в космосе
Фото http://spacecenter.gov.ua
Также наш флаг уже неоднократно украшал самую высокую точку мира – Эверест. По состоянию на май 2018 года 24 украинских альпиниста совершили 28 успешных восхождений на Джомолунгму и каждый раз на вершине реял сине-желтый стяг. Осенью текущего года альпинисты планируют развернуть там флаг Украины размером с футбольное поле.
Украинцы, покорившие Эверест с национальным флагом
Фото Днепр24
Дважды Украина побеждала в песенном конкурсе «Евровидение» и оба раза победительницы, украинские певицы Джамала и Руслана, на весь мир разворачивали на сцене сине-желтый флаг.
Победительница Евровидения-2004 Руслана
Победительница Евровидения-2016 Джамала
А во время Паралимпийских игр в бразильском Рио-де-Жанейро в 2016 году пьедестал почета окрасился сразу тремя украинскими флагами одновременно. Тогда пловцы Денис Дубров, Максим Крипак и Дмитрий Ванзенко заняли все три призовых места на соревнованиях по плаванию на дистанции 200 метров комплексом.
Украинские паралимпийцы с сине-желтым флагом
Недавно украинский боксер Александр Усик развернул украинский флаг после своей победы над россиянином Муратом Гассиевым, чем вызвал негодование многих россиян, так как сделал это на ринге в Москве.
Усик с флагом Украины





Впрочем, это не первый случай, приводящий наших соседей в бешенство. В ночь с 19 на 20 августа 2014 года украинский флаг, стараниями руфера Мустанга, появился на одной из самых высоких московских высоток.

За это парень получил в России заочный арест, а в США – премию Troublemaker Award, которой награждают отчаянных нарушителей общественного порядка.











Фото Итар-ТАСС
Символ свободы
Украинское знамя для украинцев также стало символом победы и несломленности духа.

Во время Революции Достоинства группа активистов Евромайдана на Бессарабской площади в центре Киева снесла памятник Ленину, водрузив на его место украинский флаг. Это событие впоследствии стало отправной точкой в вопросе отказа от коммунистической символики, а позднее – и вовсе к ее запрету.
Флаги на Евромайдане




В марте 2014 года за событиями в Крыму следила вся Украина. Особого внимания заслуживает история морского тральщика «Черкассы», ставшего единственным из тринадцати украинских кораблей, на котором украинский флаг не спустили до выхода с него последнего моряка. До этого «Черкассы» отказались сдаваться россиянам и даже отбили несколько попыток российских спецназовцев взять тральщик штурмом.
Моряки несколько дней маневрировали в озере Донузлав, не имея возможности из него выйти из-за блокирующего фарватеры российского флота, пока из строя не стали выходить главные двигатели. Но роковой стала поломка винторулевой группы… После этого тральщик штурмовали более двух часов с помощью спецназа и вертолетов Ми-35. И до последнего на флагштоке судна развивался сине-желтый флаг.
Фото GoGetNews.info
В апреле 2014 года депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака похитили неизвестные. Спустя два дня его тело обнаружили в реке Казенный Торец возле пгт. Райгородок Славянского района Донецкой области с признаками насильственной смерти. Владимир Рыбак был убит за отстаивание проукраинской позиции: когда на здании горсовета Горловки уже развевался триколор «ДНР», мужчина попытался вернуть на законное место украинский флаг.
Владимир Рыбак
Фото Цензор.НЕТ
16-летний футболист Степан Чубенко из Краматорска тоже поплатился жизнью за то, что без стеснения носил на рюкзаке сине-желтую ленту. Пророссийские боевики вынесли ему смертный приговор в июне 2014 года, когда задержали с этим рюкзаком и этой лентой в Донецке.
Степан Чубенко поплатился жизнью за сине-желтую ленточку на рюкзаке
Удивительно, но сине-желтые флаги были теми «артефактами», которые украинцы спасали даже передовой. 27-28 августа 2014 года, когда 92-я отдельная механизированная бригада пыталась вырваться из окружения российских войск под Иловайском, украинское знамя было закреплено на антенне одного из танков.

Когда колонна была расстреляна россиянами, погибших украинских воинов хоронили жители сел Новозарьевка и Колоски Старобешевского района Донецкой области, а флаг Украины спрятали от боевиков «ДНР». Когда же осенью 2016 года поисковая группа миссии «Эвакуация-200» эксгумировала братскую могилу, местные жители передали им и спасенный в 2014-м сине-желтый флаг.
Боевые флаги




Важную роль сыграло знамя и в ходе освобождения Славянска от оккупационных войск. Когда 5 июля 2014 года украинские военные вытеснили из города боевиков, первым делом, они подняли сине-желтый стяг над городским советом. Хотя заходить в здание было опасно – отступая, боевики «ДНР» заминировали помещение, расставив ловушки буквально на каждом шагу.
Для тех же, кто побывал в плену у боевиков, значение украинского флага и вовсе бесценно. Максим Авраменко с позывным «Богун», воин батальона «Донбасс» участвовал в освобождении Попасной и Лисичанска. А после боев за Иловайск попал в плен.

Тогда их, 110 бойцов батальона «Донбасс», привезли во внутренний дворик донецкого СБУ. На пороге подвала, где держали пленных, боевики постелили украинский флаг, и во время каждого выхода, заставляли вытирать об него ноги. Кто отказывался, того жестоко избивали, и таких было большинство. Максим украл тот флаг, когда однажды охрана отвлеклась, и незаметно пронес в подвал. Стяг подшили в подкладку теплых вещей и, таким образом, провезли на свободную территорию Украины после освобождения из плена. Теперь этот флаг находится в Военно-историческом музее при Доме офицеров в Киеве.
Флаг в диаспоре
Не забывают о ценности украинского флага и в украинских диаспорах за рубежом. Время от времени в городах Канады и США на флагштоках украинцы официально поднимают флаг Украины. Например, накануне Дня Независимости Украины.

Так, в 2015 году сине-желтый стяг был поднят на центральной площади в Чикаго. А 24 августа 2016 года флаг украсил мэрии Оттавы, Сан-Франциско и Филадельфии. Иногда в цветах украинского национального флага можно «застукать» писающего мальчика в Брюсселе.
В этом году Украина отметит День украинского флага в четырнадцатый раз. Но на самом деле стяг для украинцев давно стал предметом гордости – военные вывешивают его над освобожденными городами и селами на Донбассе, путешественники берут его с собой в дальнюю дорогу, а в родной стране, как и за ее пределами, ему посвящают рекорды.
Авторы: Юлия Довгайчук, Вероника Кордон