8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения, а 9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Сегодня узнать про те жестокие, страшные и наполненные болью времена нам удается с рассказов уже, к сожалению, немногих ветеранов, которые прошли через горнило войны, а также благодаря сохранившимся заметкам, письмам, дневникам, которые дошли до нас с тех времен. Именно так мы сможем не понаслышке узнать новые факты и увидеть Вторую мировую войну глазами солдат. Этого не пишут в книгах не показывают даже в самых достоверных фильмах о Второй мировой. Далее – болезненные, искренние, а иногда ужасающие записи военных с фронта.
Яков Тонконогов
Яков Тонконогов – советский военачальник, генерал-майор, который в 1941 году попал в плен к немцам. После многих скитаний в 1944 году он очутился в Дахау и выжил.

Первые впечатления о концлагере Тонконогов описал в своей рукописи. В этих строках – неподдельные эмоции человека, который находился в одном из самых страшных концлагерей мира, и пытался довольно подробно описать его внешний вид. Рассказ вышел очень впечатляющим.
Николай Хоменко
А этот солдат описывает дни, когда у армейцев опускались руки, и каждый из них понимал, что в войне много фальши, чужих интересов, затертых за несколько лет лозунгов. О том, как иссякало терпение в строях – эти строки из полевого дневника.
Кстати, записи в дневнике Николая Хоменко даже признавались антисоветскими. За это он был приговорен к 10 годам трудовой высылки уже в послевоенное время, в 1950 году.
Михаил Фисун
Михаил Семенович Фисун не был полководцем, начштаба или офицером Советской армии. Он был простым солдатом, которые как раз творили историю, воевали, жили в окопах, под дождем, снегом, в морозы, далеко от Родины и семьи. В своих письмах эти ребята рассказывали истории, которые не попадут в учебники. Но они остались на бумаге, и теперь мы можем читать хроники того времени, и видеть, каким на самом деле было военное время, и как хрупка человеческая жизнь.
По какому-то непонятному причуду судьбы, родные только в 1980 году получили известие о том, что имя Михаила Фисуна вписано в перечень советских воинов братской могилы, расположенной в м.Зволен (Чехословакия) под № 5309 (всего 17000). Красноармеец не дожил до Великой Победы 6 недель...
Михаил Чикилевский
Письмо Михаила Семеновича Чикилевского стало прощанием его полка перед страшным боем. Он написал эти строки для родных от имени 18 бойцов, которые форсировали Днепр в районе Киева. Письмо военный запечатал в бутылку и кинул в реку.
Это письмо в бутылке нашли в 1963 году на берегу Днепра, в районе Запорожья. Как выяснилось, рядовой Чикилевский воевал с первых дней войны, оборонял юг Украины и Донбасс. В составе штурмовой группы участвовал в форсировании Днепра. Погиб в 1943 году – в бою за деревню Тунивщина Гомельской области.
Иван Гетманцев
А как же тяжело было родным читать письмо-завещание, которое сержант Иван Гетманцев, командир отделения разведчиков 364-го зенитно-артиллерийского полка Черноморского флота, написал сыну. Защитник Севастополя пропал без вести в июле 1942 года.
Любовь на фронте
Как же на войне и без любви. Трогательные переписки новобрачных, пары, которая договорилась пожениться, «как только закончится война», касают самые глубинные струны души.
После Победы влюбленные встретились на вокзале во Львове и без слов бросились друг к другу в объятия. Они прожили вместе долгую жизнь и воспитали двоих детей.
А это – письмо Николая Чинарёва, командира взвода разведки, 36-я танковая бригада, 1-й Украинский фронт, к любимой девушке Вале.
Девушка оставила командира, как в песне, и прислала ему все письма, около 50. Вскоре танкист перенес 17 операций, а зрение к нему вернулось только через 40 лет. Его поддержала другая женщина, которая стала его женой во Львове. Она уговорила мужа-героя отдать письма, которые он писал Вале, в музей.
В каждой из этих строк – боль, слезы, любовь, смелость, мудрость. Война и правда забрала лучших. Разрушала не только города, но и семьи. Смеялась в глаза храбрым, и не жалела никого. В этих письмах – судьбы, иногда они обрываются на тех словах, которые стали последними. Поэтому в таких рассказах намного больше правды, искренности, жизни и человечности. Вторая мировая останется клеймом на душах и судьбах еще многих поколений, и только память о тех временах исцеляет и делает подвиг каждого фронтовика бессмертным.

Вспомним же наших прадедов, отцов, дедов, прабабушек и бабушек, которые жили в те трудные времена, которые испытывались войной и прошли то нечеловеческое испытание. Никто не забыт – ничто не забыто…