8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения, а 9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне.



Сегодня узнать про те жестокие, страшные и наполненные болью времена нам удается с рассказов уже, к сожалению, немногих ветеранов, которые прошли через горнило войны, а также благодаря сохранившимся заметкам, письмам, дневникам, которые дошли до нас с тех времен. Именно так мы сможем не понаслышке узнать новые факты и увидеть Вторую мировую войну глазами солдат. Этого не пишут в книгах не показывают даже в самых достоверных фильмах о Второй мировой. Далее – болезненные, искренние, а иногда ужасающие записи военных с фронта.

