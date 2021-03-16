Тимошенко вновь сменила прическу.

Народный депутат Юлия Тимошенко пришла в Верховную Раду Украины с новой прической.

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Депутат распустила волосы, сделав при этом волнистые локоны. Также она решила надеть черный деловой костюм из юбки и пиджака. А дополнила она такой образ небольшими серьгами.

Пользователи сети пришли в восторг от внешнего вида Тимошенко. Они написали множество позитивных комментариев.

"Очень ей идет этот вариант", "Стильно", "Модно", "Очень красивая", - пишут юзеры.

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Автор: Диана Могилевич