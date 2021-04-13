Тимошенко показала новый наряд / apostrophe.ua
Украинский политик Юлия Тимошенко засветила в Верховной Раде стильный образ.
Депутат надела белую блузку, которая обязательно должна быть в базовом гардеробе каждой женщины. Дополнила она ее черной юбкой длины миди с вышивкой на бедре. Также она надела черные сапоги на высоком каблуке. Кроме того, Тимошенко не забыла и о привычном аксессуаре - очках с черной оправой.
Тимошенко показала новый наряд / apostrophe.ua
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