Нардеп пришла в Раду в стильном костюме.

Украинский политик Юлия Тимошенко засветила в Верховной Раде стильный образ.

Депутат надела белую блузку, которая обязательно должна быть в базовом гардеробе каждой женщины. Дополнила она ее черной юбкой длины миди с вышивкой на бедре. Также она надела черные сапоги на высоком каблуке. Кроме того, Тимошенко не забыла и о привычном аксессуаре - очках с черной оправой.

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Автор: Диана Могилевич