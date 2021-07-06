Мендель предстала в сексуальном образе.

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опубликовала в Instagram соблазнительные снимки, на которых она предстала в страстном красном платье-комбинации.

Изюминкой платья стал вырез на спине, который идеально подчеркнул изгибы тела Мендель. Дополнила она такой "лук" черными лаковыми лодочками на высоком каблуке.

"Очень женственная", "Волшебная", "Красотка", - пишут пользователи сети.

Напомним, Мендель получила должность пресс-секретаря Владимира Зеленского 3 июня 2019 года. Но уже в апреле 2021 года Мендель написала заявление об увольнение. Теперь она не является спикером президента.

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Автор: Диана Могилевич