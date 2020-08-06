"Женская сила": названы 6 лайфхаков для быстрого роста волос

Отрастить красивые и здоровые волосы несложно.

Многие девушки пытаются отрастить длинные волосы. Но не всем удается отрастить их красивыми и здоровыми. Мы разберемся, что нужно делать, дабы у вас все получилось.

Питание и вода

Да-да, нужно выпивать минимум 1,5 литра воды в день. Водный баланс также влияет на рост волос. Ваше питание также должно быть сбалансированным. Добавьте в рацион орехи (самые разные), мясо, рыба и морепродукты, зелень, разные виды капусты, овощи, фрукты и ягоды.

Витамины

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Всем женщинам нужно употреблять витамины, так как это наше здоровье. Перед их применением обязательно нужно проконсультироваться с врачом. Для роста волос следует обратить внимание на витамины группы В, особенно В3, В5, В6, В7 (биотин), В12, железо, цинк, кальций, витамины А, Е, С.

Никотиновая кислота

Она поможет избавиться от выпадения волос, будет стимулировать рост и восстановит густоту. Особенностью ее применения является то, что ее вводят с помощью уколов. При этом ее можно добавлять в маски для роста волос.

Массаж

Массаж помогает не только расслабиться, но и улучшает кровообращение. Питательные вещества лучше проникают к корням волос, из которых будут расти здоровые и крепкие волосы. А чтобы усилить эффект, добавляйте масла. Затем помойте волосы.

Очищение

Если вы хотите отрастить длинные волосы, не забывайте об уходе за кожей головы. Используйте глубоко очищающие шампуни, скрабы и пилинги. Делать это нужно раз в две недели. Но если у вас чувствительная кожа, то лучше обойтись 1 разом в месяц.

Уход за волосами

Не забывайте использовать шампунь, кондиционер, маски, шелк, масла, термозащиту для волос.

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