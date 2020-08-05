Гиалуроновая кислота: топ-5 причин для ее использования

Она подходит для возрастной кожи.

Гиалуроновая кислота - это спасение для вашей кожи. Особенно если вы старше 30 лет.

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После 30 лет кожа перестает самостоятельно вырабатывать коллаген, теряет упругость, цвет, а также появляются морщинки. Гиалуроновая кислота поможет избавиться от морщин и придаст вашей коже молодость.

Топ-5 причин, почему это спасение для вашего лица:

во всех слоях кожи восстанавливается уровень влаги,

верхние слои кожи приобретают эластичность, упругость и здоровый вид,

скорость регенерации клеток кожи увеличивается,

ускоряется обмен веществ в тканях кожи,

оказывается противовоспалительное действие.

При этом стоит отметить, что при частом использовании гиалуроновой кислоты, клетки начнут отказываться самостоятельно ее вырабатывать.

Как сообщал УНИАН, солнце негативно влияет на кожу.

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