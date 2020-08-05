Гиалуроновая кислота: топ-5 причин для ее использования
11:27, 05 августа 2020Красота и стиль
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Она подходит для возрастной кожи.
Гиалуроновая кислота / depositphotos.com
Гиалуроновая кислота - это спасение для вашей кожи. Особенно если вы старше 30 лет.
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После 30 лет кожа перестает самостоятельно вырабатывать коллаген, теряет упругость, цвет, а также появляются морщинки. Гиалуроновая кислота поможет избавиться от морщин и придаст вашей коже молодость.
Топ-5 причин, почему это спасение для вашего лица:
- во всех слоях кожи восстанавливается уровень влаги,
- верхние слои кожи приобретают эластичность, упругость и здоровый вид,
- скорость регенерации клеток кожи увеличивается,
- ускоряется обмен веществ в тканях кожи,
- оказывается противовоспалительное действие.
При этом стоит отметить, что при частом использовании гиалуроновой кислоты, клетки начнут отказываться самостоятельно ее вырабатывать.
Как сообщал УНИАН, солнце негативно влияет на кожу.
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