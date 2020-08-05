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Гиалуроновая кислота: топ-5 причин для ее использования

11:27, 05 августа 2020
Красота и стиль
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Гиалуроновая кислота / depositphotos.com

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После 30 лет кожа перестает самостоятельно вырабатывать коллаген, теряет упругость, цвет, а также появляются морщинки. Гиалуроновая кислота поможет избавиться от морщин и придаст вашей коже молодость.

Топ-5 причин, почему это спасение для вашего лица:

  • во всех слоях кожи восстанавливается уровень влаги,
  • верхние слои кожи приобретают эластичность, упругость и здоровый вид,
  • скорость регенерации клеток кожи увеличивается,
  • ускоряется обмен веществ в тканях кожи,
  • оказывается противовоспалительное действие.

При этом стоит отметить, что при частом использовании гиалуроновой кислоты, клетки начнут отказываться самостоятельно ее вырабатывать.

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