Косухи, байкерские сапоги, бомберы и еще многое другое должно быть в вашем гардеробе.

Хотите добавить своему образу немного ностальгии и стиля? Мода из 90-х снова на вершине популярности. Бомберы, байкерские сапоги, жакеты с широкими "плечиками" - эти вещи должны быть в вашем гардеробе. Мы собрали самые актуальные тренды из 90-х, которые помогут вам создать стильный и современный образ с элементами той незабываемой эпохи.

Косухи или кожаные куртки

Эта верхняя одежда – это культовый атрибут 90-х, который добавляет дерзости любому образу. Современные косухи часто сочетают с джинсами прямого кроя, мини-юбками или платьями-комбинациями, которые также снова в моде, а также рубашками, чтобы создать интересный контраст между грубыми и нежными текстурами.

Добавьте к ним байкерские ботинки или кроссовки для еще большего эффекта. Модность косухи в ее универсальности: ее можно носить и в повседневных, и в вечерних образах. Сейчас в тренде коричневые и черные оверсайз кожаные куртки. Можно выбрать длинную косуху или же короткую, которая недавно снова стала трендовой.

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Байкерские сапоги

Байкерские сапоги вернулись в моду как символ бунтарского духа и комфорта. Их носят с мини-юбками, джинсами или даже элегантными платьями, создавая стильный контраст. Сапоги хорошо сочетаются с верхней одеждой, например, косухами или массивными пальто. Этот стильный тренд выбирают за его практичность и универсальность, ведь байкерские сапоги подходят почти ко всему.

Бомберы

Бомберы вернулись как незаменимая верхняя одежда для прохладных дней. Их объемный крой гармонично смотрится с узкими джинсами или лосинами, а также в сочетании с короткими юбками для контраста. Попробуйте носить бомбер с базовой футболкой и кроссовками для создания спортивного, но стильного "лука". Классические однотонные модели или модели с нашивками добавят индивидуальности и яркости вашему образу.

Пиджаки с широкими плечами

Сейчас пиджаки - это не только про официальный офисный стиль, но и про элегантные вечерние образы и порой даже спортивные. Их можно сочетать с обжатыми брюками, джинсами, юбками-карандашами, а также со спортивными штанами и кроссовками. Этот крой подчеркивает линию плеч и добавляет изящного силуэта вашей фигуре. Популярны как однотонные классические пиджаки, так и яркие модели в полоску. Чтобы сделать образ еще более стильным, дополните пиджак тонким поясом.

Маленькое черное платье

Этот тренд буквально никогда не выходит из моды. Черные обтягивающие платья - это классика, которая всегда в моде, но сейчас оно возвращается с новыми деталями и кроями. Его можно носить как с кроссовками для более повседневного образа, так и с каблуками для вечернего выхода.

Выбирайте платья с интересными элементами, такими как кружево, вырезы или прозрачные вставки, чтобы добавить индивидуальности. Универсальность этого платья позволяет ему оставаться модным независимо от трендов, а четкий черный цвет подходит к любому стилю.

Напомним, ранее мы писали о 5 прическах из 90-х, которые снова вернулись в моду. В подборке вы найдете стрижки на короткие и средние волосы, которые снова "разрывают" тренды.

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