Модель и художница Анна Гомонова была приглашена на показы дизайнеров в рамках VIE FASHION WEEK.

VIE FASHION WEEK - это неделя моды, которая проходит в ОАЭ и в ней участвуют дизайнеры со всего мира. В течение четырёх дней они представляют свои коллекции.

Украинка Анна Гомонова получила более 10 приглашений для участия в показах дизайнеров из разных стран (США, Пакистан, Украина, Индия и др.).

"Один из моих самых ярких образов на подиуме – это очень красивое свадебное платье с длинным шлейфом. Я открывала показ. У меня было одновременно прекрасное и очень тяжёлое платье. Шлейф длинный и достаточно непросто было в нем двигаться. Я очень красиво и достойно в платье прошлась, получила массу комплиментов. Запомнилась и работа у индийского дизайнера – очень экзотические образы", – поделилась своими впечатлениями Анна Гомонова.

Читайте такжеАндре Тан создал смелую коллекцию одежды с перьями (фоторепортаж)Анна - обладательница 18 корон и титулов международных конкурсов красоты. Модель уже не первый раз принимает участие в международных неделях моды. А американский дизайнер Michael Lombard вновь и вновь приглашает Гомонову для участия в своих показах.

Кроме работы на подиуме, Анна во время поездки успела сделать фотосессию в пустыне. Модель сменила несколько стильных образов. В этой поездке Анну сопровождала ее мама, модель решила совместить работу и несколько дней отдыха в солнечной стране.

Напомним, ранее Анна Гомонова в интервью УНИАН рассказала, как обстоят дела с модельным бизнесом в Украине, предлагают ли девушкам эскорт и в каком возрасте они уходят на "пенсию".

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