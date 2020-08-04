Берите на заметку: названы лучшие "голые" образы Эмили Ратаковски

Модель показала свое чувство стиля.

Известная модель Эмили Ратаковски часто появляется на каких-то светских мероприятиях.

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Девушка обладает красивой стройной фигурой, и поэтому не стесняется ее показывать окружающим. Чаще всего Эмили предпочитает откровенные наряды, которые подчеркивают ее мышцы.

Одним из таких образов было серебряное платье с узорами, которое выделяло пресс модели. Уникально это платье тем, что оно переплеталось вокруг шеи и цеплялось на уши, как крылья.

Еще один сексуальный "лук" Эмили подобрала в кремовом цвете. Соблазнительный топ-бандо из атласа и юбка в пол с заниженной талией сделали образ девушки неповторимым.

Что уже говорить о такой нынче модной шелковой комбинации, которая подчеркнула все достоинства Ратаковски. Короткое платьице с разрезами по бокам - это классный летний образ.

Как говорится, не платьем единым. Черный строгий костюм, который разбавлен белым бюстгальтером (как купальник) сделал образ Эмили потрясающим. Звезда совместила несоединямое и получила модный "лук". А дополнили образ босоножки на шпильке.

Еще один образ Эмили можно выделить. Белое платье из льна сейчас ткже в моде. Обратите на него внимание и не пожалеете.

Как сообщал УНИАН, брюки - это универсальная вещь, которую можно надевать как под кроссовки, так и под шпильки.

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