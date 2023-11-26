Зимний маникюр - это всегда темные оттенки гель-лаков или белый. Многие любят украшать ногти снежинками, снеговиками и другими аксессуарами новогодних праздников. Однако УНИАН предлагает вам 5 стильных вариантов маникюра с интересными актуальными дизайнами вместо снеговиков.
Зебра
В привычном понимании зебра отличается черными и белыми полосками. А что, если сочетать между собой другие цвета? Например, черный и синий. Так ваш маникюр станет более стильным и зимним.
Голографический маникюр
Если вы любительница блесток, то этот вариант вам идеально подходит. Во-первых, голографические гель-лаки выглядят эффектно, а во-вторых, они не теряют блеск, как обычные блестки.
Омбре
Омбре, плавно перетикающее с темного в светлый гель-лак, выглядит очень красиво. Можно добавить "изюминку" в виде блестящей дорожки. Однако это уже сугубо на ваше усмотрение, потому что не все любят блестки.
Нюд с декором
Нюдовое покрытие - классика. Однако если вам не хочется совсем естественного маникюра, можете украсить его, например, лаконичными елочками. Тогда он заиграет новыми красками.
Стемпинг
Сочетание черного и золотого выглядит очень стильно. Поэтому эти два цвета смело можно комбинировать. "Изюминкой" может быть стемпинг. При этом лучше выбирать лаконичные рисунки.
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