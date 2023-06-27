Украинский стилист Андрей Попов рассказал, какие элементы из гардероба первой леди Елены Зеленской можно смело внедрять девушкам в свои ежедневные образы.
Он рекомендует обратить внимание на брюки-палаццо. По его словам, это самый универсальный крой, который подходит как полным, так и худым людям. Он скрывает лишнее и подчеркивает нужное.
Во-вторых, это вышиванка, в которой Зеленская часто появляется на публике.
"Зеленская всегда уверенно и умело интегрирует ее в свой образ", - сказал Попов в интервью УНИАН.
Он добавил, что вышиванка должна быть сделана вручную и не выглядеть дешево. Это должна быть дорогая вещь, которую вы будете носить не один год.
Также стилист рекомендует присмотреться к классическим платьям.
"Первая леди носит их то с поясом, то без него. С одной стороны это консервативный стиль, а с другой - расслабленный и женственный", - добавил Попов.
Напомним, ранее Елена Зеленская в белой вышиванке произвела фурор.