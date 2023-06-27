По его словам, у первой леди консервативный, но в то же время женственный стиль.

Украинский стилист Андрей Попов рассказал, какие элементы из гардероба первой леди Елены Зеленской можно смело внедрять девушкам в свои ежедневные образы.

Он рекомендует обратить внимание на брюки-палаццо. По его словам, это самый универсальный крой, который подходит как полным, так и худым людям. Он скрывает лишнее и подчеркивает нужное.

Во-вторых, это вышиванка, в которой Зеленская часто появляется на публике.

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"Зеленская всегда уверенно и умело интегрирует ее в свой образ", - сказал Попов в интервью УНИАН.

Он добавил, что вышиванка должна быть сделана вручную и не выглядеть дешево. Это должна быть дорогая вещь, которую вы будете носить не один год.

Также стилист рекомендует присмотреться к классическим платьям.

"Первая леди носит их то с поясом, то без него. С одной стороны это консервативный стиль, а с другой - расслабленный и женственный", - добавил Попов.

Напомним, ранее Елена Зеленская в белой вышиванке произвела фурор.

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