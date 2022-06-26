В моде будут перья, сетка и бахрома.

Украинский стилист Анна Леканова рассказала в своем Instagram, что нужно добавить в свой образ, чтобы выглядеть эффектно этим летом.

Вязка крючком

Летняя вязаная одежда идеально подходит не только для пляжных образов, но и для повседневности. Выбирайте интересные сочетания нитей и создавайте яркие образы.

Перья

Вот уже несколько сезонов подряд на пике популярности страусиные перья. Если ранее их внедряли в вечерние образы для пущего эффекта, то сейчас они эстетично смотрятся с разными летними костюмами и платьями. Главное - не переборщить.

Сетка

Сетка уже давно полюбилась модницам. И если на пляж платье из сетки можно надеть на один лишь купальник, то если вы планируете выход в город, то лучше под низ надеть что-то более скромное. Еще один вариант: надеть платье из сетки, а наверх накинуть удлиненный жакет.

Бахрома

Бахрома - стильно, дорого, эффектно. Конечно, это не офисный и не прогулочный стиль, но для вечернего выхода в свет - то, что надо. Но если вам очень хочется прогуляться в таком образе, то лучше просто подобрать аксессуар с бахромой.

Платформа

Помните туфли Bratz, по которым сходили с ума все девчонки? Так вот, они все еще в тренде. И да, можете выбрать более бюджетный вариант, но платформа - это тренд.

Вас также могут заинтересовать новости: