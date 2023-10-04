Такие омолаживающие стрижки после 45 или 50 можно сделать у любого парикмахера.

Женщина всегда остается женщиной, несмотря на возраст. Каждой из нас хочется выглядеть сногсшибательно и абсолютно любая мечтает, чтобы при покупке вина у нее спрашивали паспорт. Для того чтобы добиться такого эффекта, нужно правильно составлять образ - в том числе, выбирать прическу.

УНИАН подскажет, какие стрижки омолаживающие вам нужно сделать прямо сейчас.

Какими должны быть омолаживающие стрижки для полного лица

Стилисты утверждают, что при выборе прически и нового образа, важно понимать, что "омолаживающая" и "молодящая" стрижки - это разные понятия. В первом случае прическа украшает женщину, не скрывая ее возраста, но подчеркивая достоинства. Во втором случае, как правило, выглядит нелепо - окружающие моментально заметят, что вы пытаетесь снова стать девочкой.

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Также стоит помнить о строгом правиле: "Чем старше женщина - тем короче волосы". Омолаживающие стрижки для овального лица (да и любого другого) лучше выбирать, исходя из своего образа жизни (сможете ли вы делать укладку каждое утро), личных предпочтений, а также особенностей лица.

Если вы хотите знать, какие омолаживающие стрижки на средние волосы сейчас в моде, то учтите - подобная длина будет смотреться эффектно, только если у вас нет лишнего веса и локоны хорошей густоты. В противном случае "вау" результата не получите - строго наоборот. Идеальный вариант - это выбрать стрижку, которая не требует регулярной укладки, тонны косметики и удачно скрывает любые недостатки волос.

Лучшие омолаживающие стрижки 2023 - список

Женщинам за 50, которые ищут омолаживающие стрижки для полного лица, парикмахеры и стилисты рекомендуют обратить внимание на несколько типов причесок. Это универсальные варианты, они подходят всем и настолько неприхотливы, что вы удивитесь, почему не сделали такую стрижку раньше.

Боб

Уникальность такой прически в том, что она идет женщинам с любым типом лица, с разным состоянием волос и их цветом. Можно делать укладку или нет - стрижка боб будет выглядеть отлично. Существуют разные вариации - с челкой, без нее, с объемом на макушке, с удлиненными передними прядями.

Пикси

Изначально стрижка была придумана, как ультракороткий вариант прически без челки. Однако сейчас есть и такой вариант - с челкой необычной формы или удлиненными передними прядями. Кстати, парикмахеры, которые делают омолаживающие стрижки для кудрявых волос, часто предлагают именно пикси - на вьющихся локонах такая прическа выглядит изумительно.

Каре

Классическая стрижка, о которой знают многие - нюанс в том, что ее можно сделать по-разному. На короткие или средние волосы, градуированное каре, с челкой или без. Главное - не делать каре слишком геометричным и резким, лучше выбрать форму "размытую", плавную и немного неряшливую, а также удлинить передние пряди, тогда получится скрыть недостатки фигуры или лица.

Каскад

Градуированные многоуровневые стрижки - мастхэв для женщин после 50. Именно такая структура прически позволяет отвлечь внимание от возрастных изменений на коже лица. "Лесенка" из волос помогает локонам всегда выглядеть опрятно и свежо, а укладка в таком случае совершенно не обязательна - даже если вы просто помоете и высушите волосы, стрижка каскад "ляжет" сама по себе. Женщины с тонкими волосами получат спасение - градуированные локоны будут выглядеть объемными и густыми.

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