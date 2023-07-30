Они максимально упрощают ваш образ.

Масс-маркеты и брендовые магазины до сих пор продают вещи, которые были актуальны еще несколько лет назад. Но даже несмотря на это, модницам стоит тщательнее подбирать гардероб, чтобы не сделать образ максимально дешевым.

Рассказываем, от каких вещей стоит отказаться.

Жакет с коротким рукавом

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Такие жакеты очень часто можно встретить в самым разнообразных магазинах, однако, на самом деле, они уже давно потеряли свою актуальность. Лучше присмотреться к пиджакам с блинным рукавом свободного кроя. Если хотите сразить всех наповал, выбирайте мужские пиджаки. Они идеально сочетаются как с платьями, так и костюмами.

Футболка с V-вырезом

Эти футболки не то, что на улицу не стоит надевать, даже в спортзал в них лучше не ходить. Иначе может сложиться впечатление, что вы застряли в условном 2015 году. Футболки с V-вырезом лучше заменить на вещи оверсайз или топы, чтобы ваш образ был более современным и стильным.

Скинни

Джинсы-скинни - это отсылка к 2016 году, когда каждая модница имела их в своем гардеробе. Однако сейчас столько стильных и актуальных фасонов, что скинни просто потеряли свое лидерство. Более того, эти джинсы подчеркивают все недостатки.

Логомания

Вещи с многочисленными лого выглядят максимально дешево. Поэтому стилисты рекомендуют отказываться от них. Обратите внимание на вещи с одной надписью, а лучше вообще без нее.

Кюлоты

Во-первых, короткие штаны визуально укорачивают ноги. Во-вторых, они прибавляют сантиметры в объемах. В-третьих, выглядят максимально неактуально. Если хотите избежать всего этого, присмотритесь к брюкам-палаццо, например. Они сейчас на пике популярности.

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