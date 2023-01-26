Светлана Вольнова дала несколько практичных советов.

Многие знаменитости сейчас поддерживают леопардовый политический тренд. Таким образом они призывают поставить Украине танки Leopard. Каждый борется за свободу нашей страны как может.

Как говорится в сюжете "Сніданку з 1+1", первым, кто внедрил "леопард" в модную коллекцию для зрелых и сексуальных женщин, стал дизайнер Кристиан Диор. Такой образ с пятнами обожала актриса Элизабет Тейлор.

Позже этот принт стал высшим эшелоном моды, когда его начали носить жены президентов. Спустя какое-то время леопардовый принт оказался на скамье аутсайдеров, но до тех пор, пока американский дизайнер Диана фон Фюрстенберг не сделала революцию. Она создала платье на запах, которое покорило буквально всех модниц.

Светская львица Светлана Вольнова рассказала, что многие модные бренды не гнушились использовать в своих коллекциях анималистический принт. А бренд Cavalli и вовсе сделал себе имя на вещах с леопардовым принтом.

Как стильно носить леопардовый принт

Вольнова уточнила, что носить шубы с такими принтами стоит только из искусственного меха, так как натуральный в данном случае неприемлемый.

"Это чувственно, это природно, это хищник, сила, мощь, прыжок. Поэтому все эти принты всегда были очень востребованы", - сказала Светлана.

По ее словам, во всем нужно знать меру, и такой яркий принт должен быть уместным. Чтобы выглядеть эффектно и элегантно, Вольнова рекомендует надеть черный костюм, наверх накинуть леопардовую шубу и дополнить образ черной шляпой.

Также светская львица отметила, что блондинкам больше подходит белый леопард, а вот желтый оттенок добавит им несколько лет.

Кроме того, по словам Вольновой, в ближайшем будущем мода сильно изменится, а повлияет на это война в Украине.

"Так как Черная Луна 8 января вошла в знак Льва, люди будут очень экстравагантными. Они будут проявлять себя при помощи макияжа, одежды, поступков. Это будет некий выдох от войны, чтобы при помощи своего "лука" сдвинуть ситуацию в сторону мира", - добавила Вольнова.

Напомним, Бейонсе впервые за четыре года вышла на сцену в платье украинского дизайнера.

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