В тренде все так же будет деним и трикотаж.

Через девять дней наступит лето, а это значит, что пора менять свой гардероб на более легкий. Сегодня УНИАН расскажет о модных шортах, которые точно покорят ваше сердце.

Шорты с бахромой

Одна из самых трендовых моделей этого сезона - мини-шорты с бахромой. Идеальная посадка, благодаря расклешенности внизу, и завышенная талия сделают вас более стройной.

Бриджи

Еще одна крутая модель - это джинсовые бриджи. Они идеально подойдут девушкам с высокими и стройными ножками. Более того, визуально они еще больше удлинят ваши ноги. А если сочетать их с кроп-топами, то равных вам не будет.

Трикотажные шорты

На пике популярности будут трикотажные костюмы - шорты и футболки. Удобная футболка oversize и шортики на резиночке - легкий, удобный, не жаркий вариант для лета. Идеально подойдёт как для повседневной носки, так и для отдыха.

Спортивные шорты

Еще один легкий вариант на лето, который больше подойдет любительницам спортивного стиля - шорты из двухнитки. В сочетании со спортивным топом они будут смотреться максимально выигрышно. Более того, они подчеркнут стройность ваших ножек, а топ приоткроет ваш пресс.

Бермуды

Яркие летние шорты-бермуды на высокой посадке станут для вас незаменимыми в этом сезоне. Их можно сочетать с разными футболками, топами и рубашками. Носите их как с кедами, так и с каблуками.

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