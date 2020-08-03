Назван главный аксессуар осени-2020

Шляпу можно подобрать разного фасона.

Шляпа - это главный аксессуар осени 2020 года. Да-да, это будет взрывная осень. Мы подобрали для вас несколько вариантов, как разнообразить свой "лук".

Бини

Это вязанные модели шапок. Это очень теплый аксессуар, которые согреет вас этой зимой. А его преимуществом является подкладка, которая достаточно гигиенична.

Шляпа-Федора

Это шляпа из мягкого фетра. Если раньше чаще всего ее носили только мужчины, то теперь пришел черед и женщин. А если вы хотите и вовсе взорвать свое окружение, то надевайте такую шляпу поверх шелковой косынки.

Шляпа рыбака

Это именно то, о чем вы подумали. Этой осенью будут в моде шляпы, которые напоминают головной убор рыбака. При этом стоит обратить внимание на шляпы с такими боками, которые прикрывают половину лица.

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