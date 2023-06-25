Эти советы помогут сохранить макияж, он не "поплывет" от жары.

Летом наносить макияж становится куда сложнее. Кожа быстро становится жирной, потеет, а косметика попросту "стекает" с лица. Однако не спешите огорчаться. Эти 3 правила макияжа помогут вам сохранить красоту даже в жару. Что нужно делать, чтобы косметика не "плыла" - читайте ниже.

Правило 1- подготовка и уход за кожей

Перед нанесением макияжа обязательно очищайте кожу. Не забывайте о регулярном пиллинге, увлажняющих масках и массаже. Даже самый лучший макияж будет плохо выглядеть на сухой или проблемной коже.

Непосредственно перед тем, как вы начнете краситься, нанесите немного любимого увлажняющего средства. И не забывайте о защите от солнца. Крем с SPF обязателен, он спасет кожу от старения.

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Правило 2 - научитесь по-новому наносить пудру и тональный крем

Летом кожа быстрее потеет, если вы любите улучшать тон лица BB-кремом или пудрой, попробуйте этот лайфхак. Не нужно размазывать средства по лицу руками или кисточкой. Возьмите бьюти-блендер и смочите его средством для фиксации макияжа.

После этого наносите крем или пудру "вбивающими" движениями. Уверенно работайте блендером и не размазывайте средство по коже. "Вбивание" поможет косметике лучше закрепиться на лице, а средство для фиксации макияжа позволит сразу же "запечатать" макияж.

Правило 3 - используйте специальные средства для закрепления макияжа

Не все знают, что летом стоит использовать специальные спреи-фиксаторы и минеральную пудру. Эти средства закрепляют макияж, но при этом не забивают поры. Их нужно наносить не только в самом конце.

Визажисты советуют фиксировать все этапы макияжа. Используйте спрей после нанесения тонального крема и контуринга. Затем повторите фиксацию после того, как добавите румяна и хайлайтер. И не забывайте о минеральной пудре - она уберет лишний блеск и надежно закрепит весь макияж.

Напомним, ранее УНИАН назвал лучшие помады на лето. Эти цвета сделают вас звездой.

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