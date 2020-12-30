Яблочный уксус является одним из средств, способным творить чудеса с кожей.

Розацеа - распространенное воспалительное заболевание кожи лица. Однако есть несколько эффективных домашних средств от этого расстройства.

Читайте такжеНазваны пять лучших косметических масок для кожи из медаЯблочный уксус. Одно из средств, которые могут творить чудеса с кожей. Уксус также помогает при розацеа. Он обладает противовоспалительными свойствами, необходимыми для лечения воспалений. Одну-две столовых ложки яблочного уксуса смешайте со стаканом теплой воды и выпейте. Также можно добавить в стакан немного меда. Употреблять его рекомендуется один раз в день перед едой.

Куркума. Эта специя содержит активный ингредиент, называемый куркумином, который обладает противовоспалительными свойствами и может помочь снять воспаления. Чайную ложку порошка куркумы рекомендуется смешать со стаканом воды и выпить. Также можно наносить куркуму на пораженные участки кожи, смешав специю с йогуртом. Делайте это один раз в день ради наилучших результатов.

Имбирь. Он содержит гингерол, обладающий противовоспалительными свойствами, помогающими уменьшать отеки, воспаления и покраснения. 6-7 см имбиря смешайте в стакане воды. Доведите до кипения и потушите несколько минут. Процедите и выпейте имбирный чай, когда он остынет. Делать это нужно два-три раза в день, пишет medikforum со ссылкой на The Health Site.

Алоэ Вера. Свежий гель из листьев Алоэ Вера действует как смягчающее и увлажняющее средство для кожи. Его целебные свойства делают Алоэ отличным домашним средством от розацеа. Наносите гель на пораженные участки кожи после мытья. Оставляйте на полчаса и смывайте. Делайте это дважды в день, чтобы справиться с симптомами розацеа.

Овсяная каша. Овес содержит фенольные соединения, обладающие противовоспалительными свойствами. Это также избавляет от зуда, воспалений, отеков и раздражений, вызванных воспалением кожи. Измельчите полстакана овса и смешайте его с четвертью стакана воды. Нанесите смесь на пораженные участки и оставьте на 20-30 минут. Накладывать маску можно два раза в день.

Мед. Сырой мед - эффективное средство, которое может помочь избавиться от розацеа. Мед способствует удержанию влаги в коже и избавляет от сухости. Возьмите немного меда и нанесите на пораженные участки. Оставьте на 30 минут и смойте. Делайте это дважды в день для получения эффективных результатов.

Что такое розацеа

Розацеа это хроническое рецидивирующее заболевание кожи лица, характеризующееся гиперемией, расширением мелких и поверхностных сосудов кожи лица, образованием папул, пустул, отеком. Заболевание очень распространено. Им страдают до 10% всех дерматологических больных.

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Автор: УНИАН