Овнам для привлечения удачи и денег стоит выбирать яркие цвета и необычный дизайн.

Всем известно, что у каждого знака Зодиака есть свой цвет удачи. Однако не все знают, что правильно подобранный маникюр по гороскопу может принести не только счастье, но еще и деньги.

Какой цвет и дизайн покрытия подходит именно вашему знаку Зодиака - читайте ниже. Астрологи назвали главные цвета для привлечения богатства.

Овен

Овнам для привлечения удачи и денег стоит выбирать яркие цвета и необычный дизайн. Не бойтесь экспериментировать, смелые рисунки лишь подчеркнут вашу индивидуальность.

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Овнам можно носить длинные ногти. Особенно удачным будет маникюр с желтыми и красными оттенками. Не обязательно покрывать все ногти одним цветом. Полет фантазии - ваш ключ к богатству.

Телец

Тельцам стоит выбирать прозрачный маникюр. Для привлечения денег и счастья астрологи советуют представительницам этого знака уделять особое внимание не цвету покрытия, а именно качеству маникюра.

Ухоженные руки с минимальным дизайном или даже без него - лучший вариант для Тельцов. Если же вы не хотите носить прозрачное покрытие, отдавайте предпочтение сдержанным оттенкам или нюду.

Близнецы

Деньги в жизнь Близнецов может привлечь маникюр с блестками. Вам можно выбирать "кричащие" дизайны со стразами, однако не стоит сочетать их с ярким цветом.

Представительницам этого знака стоит присмотреться к нюдовым оттенкам, которые можно украсить градиентом из блесток. Свою уверенность в себе Близнецы могут показать острой формой ногтей, ведь не каждая женщина рискнет носить "когти".

Рак

Женщины-Раки для привлечения денег и удачи могут попробовать сделать яркий маникюр с необычным акцентом. К примеру, поверхность ногтей можно покрыть черным цветом, а внутреннюю сторону ногтей - ярким оранжевым.

Астрологи советуют Ракам отказаться от блесток и дизайнов с цветочными мотивами. Минимум рисунков и максимум цвета - такой маникюр принесет богатство представительницам этого знака.

Лев

Львам стоит присмотреться к оттенкам красного. Идеальный маникюр для представительниц этого знака - короткие ногти, покрытые алым или кровавым цветом.

Помимо этого, для привлечения удачи и денег Львы могут выбирать маникюр с оранжевым покрытием. Однако длинные ногти носить не стоит, они совсем не подчеркнут ваш образ.

Дева

Девам для привлечения денег астрологи советуют выбрать маникюр с покрытием светлых оттенков. Вам стоит присмотреться к жемчужной втирке, такой дизайн очень выгодно смотрится на длинных ногтях.

Роскошный жемчужный оттенок может сделать представительниц этого знака успешными. С таким дизайном вы точно сумеете добиться небывалых высот, считают астрологи.

Весы

Весам принесут счастье сразу два цвета - зеленый и фиолетовый. Вы можете придумать дизайн сразу с ними двумя. Для привлечения денег вам также понадобятся блестки.

Астрологи советуют Весам не бояться смелых дизайнов. Яркий маникюр поможет представительницам этого знака привлечь деньги.

Скорпион

Скорпионам для богатства можно попробовать маникюр в желтых оттенках. Вам идеально подойдет цвет горчицы, охры и другие. Привлечь удачу вы также можете дизайнами с растительными мотивами.

Астрологи советуют Скорпионам не перебарщивать с красным. Этот цвет точно не поможет им добиться успеха. Пробуйте сочетать рисунки с нюдовым покрытием, а на некоторых пальцах можно сделать покрытие в желтых оттенках.

Стрелец

Стрельцам для привлечения денег стоит отдавать предпочтения черному цвету. Откажитесь от светлых оттенков, они лишь отпугнут богатство. Представительницам этого знака Зодиака лучше выбирать однотонное покрытие, без блесток и рисунков.

Астрологи советуют Стрельцам отказаться от черно-белого дизайна. Если делаете черные ногти, то ничем не нужно дополнять дизайн. Однако стоит внимательно отнестись к выбору мастера, не каждый может сделать идеальные блики.

Козерог

Астрологи советуют Козерогам выбирать для покрытия ногтей серый цвет. Он привлечет в вашу жизнь богатство. Также Козерогам подходит белый цвет, однако с ним нужно быть осторожнее.

Представительницам этого знака лучше отказаться от банальных дизайнов. Вместо того, чтобы покрыть все ногти белым цветом, добавьте нюдовые оттенки и не забудьте о своем главном цвете удачи - сером.

Водолей

Для денег и удачи Водолеям стоит выбирать цвет их стихии. Насыщенный синий и все оттенки морской волны - маникюр с таким покрытием точно принесет вам деньги.

Водолеям стоит отказаться от черного цвета, он отпугнет удачу. Астрологи советуют представительницам этого знака выбирать лишь синие оттенки, тогда в их жизни будет много денег и счастья.

Рыбы

Рыбам, как и Водолеям, удачу принесут оттенки синего. Однако по-настоящему подходящим цветом для представительниц этого знака является голубой.

Рыбам можно выбирать дизайн с блестками. Однако важно помнить о том, что яркие акценты лучше ставить не на все ногти, а на несколько. Так ваш маникюр не будет выглядеть дешево.

Напомним ранее эксперты назвали стильные идеи весеннего маникюра на короткие ногти.

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