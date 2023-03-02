Овнам для привлечения удачи и денег стоит выбирать яркие цвета и необычный дизайн / фото ua.depositphotos.com

Всем известно, что у каждого знака Зодиака есть свой цвет удачи. Однако не все знают, что правильно подобранный маникюр по гороскопу может принести не только счастье, но еще и деньги.

Какой цвет и дизайн покрытия подходит именно вашему знаку Зодиака - читайте ниже. Астрологи назвали главные цвета для привлечения богатства.

Овен

Овнам для привлечения удачи и денег стоит выбирать яркие цвета и необычный дизайн. Не бойтесь экспериментировать, смелые рисунки лишь подчеркнут вашу индивидуальность.

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Маникюр для Овнов / скриншот instagram

Овнам можно носить длинные ногти. Особенно удачным будет маникюр с желтыми и красными оттенками. Не обязательно покрывать все ногти одним цветом. Полет фантазии - ваш ключ к богатству.

Телец

Тельцам стоит выбирать прозрачный маникюр. Для привлечения денег и счастья астрологи советуют представительницам этого знака уделять особое внимание не цвету покрытия, а именно качеству маникюра.

Маникюр для Тельцов  / скриншот instagram

Ухоженные руки с минимальным дизайном или даже без него - лучший вариант для Тельцов. Если же вы не хотите носить прозрачное покрытие, отдавайте предпочтение сдержанным оттенкам или нюду.

Близнецы

Деньги в жизнь Близнецов может привлечь маникюр с блестками. Вам можно выбирать "кричащие" дизайны со стразами, однако не стоит сочетать их с ярким цветом.

Маникюр для Близнецов / скриншот instagram

Представительницам этого знака стоит присмотреться к нюдовым оттенкам, которые можно украсить градиентом из блесток. Свою уверенность в себе Близнецы могут показать острой формой ногтей, ведь не каждая женщина рискнет носить "когти".

Рак

Женщины-Раки для привлечения денег и удачи могут попробовать сделать яркий маникюр с необычным акцентом. К примеру, поверхность ногтей можно покрыть черным цветом, а внутреннюю сторону ногтей - ярким оранжевым.

Маникюр для Раков / скриншот instagram

Астрологи советуют Ракам отказаться от блесток и дизайнов с цветочными мотивами. Минимум рисунков и максимум цвета - такой маникюр принесет богатство представительницам этого знака.

Лев

Львам стоит присмотреться к оттенкам красного. Идеальный маникюр для представительниц этого знака - короткие ногти, покрытые алым или кровавым цветом.

Маникюр для Львов / скриншот instagram

Помимо этого, для привлечения удачи и денег Львы могут выбирать маникюр с оранжевым покрытием. Однако длинные ногти носить не стоит, они совсем не подчеркнут ваш образ.

Дева

Девам для привлечения денег астрологи советуют выбрать маникюр с покрытием светлых оттенков. Вам стоит присмотреться к жемчужной втирке, такой дизайн очень выгодно смотрится на длинных ногтях.

Маникюр для Дев / скриншот instagram

Роскошный жемчужный оттенок может сделать представительниц этого знака успешными. С таким дизайном вы точно сумеете добиться небывалых высот, считают астрологи.

Весы

Весам принесут счастье сразу два цвета - зеленый и фиолетовый. Вы можете придумать дизайн сразу с ними двумя. Для привлечения денег вам также понадобятся блестки.

Маникюр для Весов / скриншот instagram

Астрологи советуют Весам не бояться смелых дизайнов. Яркий маникюр поможет представительницам этого знака привлечь деньги.

Скорпион

Скорпионам для богатства можно попробовать маникюр в желтых оттенках. Вам идеально подойдет цвет горчицы, охры и другие. Привлечь удачу вы также можете дизайнами с растительными мотивами.

Маникюр для Скорпионов / скриншот instagram

Астрологи советуют Скорпионам не перебарщивать с красным. Этот цвет точно не поможет им добиться успеха. Пробуйте сочетать рисунки с нюдовым покрытием, а на некоторых пальцах можно сделать покрытие в желтых оттенках.

Стрелец

Стрельцам для привлечения денег стоит отдавать предпочтения черному цвету. Откажитесь от светлых оттенков, они лишь отпугнут богатство. Представительницам этого знака Зодиака лучше выбирать однотонное покрытие, без блесток и рисунков.

Маникюр для Стрельцов / скриншот instagram

Астрологи советуют Стрельцам отказаться от черно-белого дизайна. Если делаете черные ногти, то ничем не нужно дополнять дизайн. Однако стоит внимательно отнестись к выбору мастера, не каждый может сделать идеальные блики.

Козерог

Астрологи советуют Козерогам выбирать для покрытия ногтей серый цвет. Он привлечет в вашу жизнь богатство. Также Козерогам подходит белый цвет, однако с ним нужно быть осторожнее.

Маникюр для Стрельцов / скриншот instagram

Представительницам этого знака лучше отказаться от банальных дизайнов. Вместо того, чтобы покрыть все ногти белым цветом, добавьте нюдовые оттенки и не забудьте о своем главном цвете удачи - сером.

Водолей 

Для денег и удачи Водолеям стоит выбирать цвет их стихии. Насыщенный синий и все оттенки морской волны - маникюр с таким покрытием точно принесет вам деньги.

Маникюр для Водолеев / скриншот instagram

Водолеям стоит отказаться от черного цвета, он отпугнет удачу. Астрологи советуют представительницам этого знака выбирать лишь синие оттенки, тогда в их жизни будет много денег и счастья.

Рыбы

Рыбам, как и Водолеям, удачу принесут оттенки синего. Однако по-настоящему подходящим цветом для представительниц этого знака является голубой.

Маникюр для Рыб / скриншот instagram

Рыбам можно выбирать дизайн с блестками. Однако важно помнить о том, что яркие акценты лучше ставить не на все ногти, а на несколько. Так ваш маникюр не будет выглядеть дешево.

Напомним ранее эксперты назвали стильные идеи весеннего маникюра на короткие ногти.

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