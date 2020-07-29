Делай акцент: названы самые модные оттенки помад - 2020

Красная помада сохраняет лидирующую позицию.

29 июля в Украине отмечают День помады. Представляете, даже такой праздник есть. Модницы должны быть очень рады, ведь это очередной повод показать свое чувство стиля и вкус.

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Мы собрали для вас самые модные оттенки помад этого года.

Красный

Красный - это классика. Поэтому не странно, что именно этот цвет сохраняет лидирующую позицию. Обратите внимание не только на глянцевые красные помады, но и на матовые. Они будут смотреться очень выгодно практически под любой "лук".

Бордовый или сливовый

Помада такого оттенка актуальна этим летом. Стоит лишь учесть, что винные оттенки больше подходят для вечерних образом, а не для дневных.

Неон

Да-да, есть помады с таким эффектом. Самыми модными оказались розовый и фиолетовый. Дизайнеры отмечают, что с помощью таких цветов можно сделать яркий акцент, но стоит ли ходить с такой помадой, например, офисному сотруднику - вопрос.

Нюд

Ооо, этот оттенок уже давно покорил сердца всех модниц. он смотрится максимально естественно, при этом подчеркивая контур губ. Обязательно обратите внимание на этот цвет и не прогадаете.

Розовый

Нежно-розовая помада также выглядит достаточно естественно. В отличие от нюдовой она делает более яркий акцент, но не менее женственный.

Как сообщал УНИАН, собраны варианты макияжа для сжигающего взгляда.

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