Кошачий глаз: собраны варианты макияжа для сжигающего взгляда
13:37, 20 июля 2020Красота и стиль
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Добиться такого эффекта можно с помощью подводки.
Макіяж / фото pinterest.com
Макияж в стиле "кошачий глаз" всегда привлекает внимание. Это и не странно, ведь сжигающий взгляд способен испепелить любого человека.
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Мы собрали для вас несколько вариантов такого мейк-апа.
Стоит отметить, что такой макияж стоит наносить вечером. Для дневного образа он не подходит. Его главная особенность - это прорисовка внутреннего уголка глаза и высокая стрелка.
Что касается теней, то лучше наносить темные оттенки - от коричневого до черного. Такой подбор цветов позволит создать некую глубину взгляда. Для яркости можно добавить жидкие блестящие тени или глиттер.
Кошачий взгляд / фото pinterest.com
Мейк з блестками / фото УНІАН
Темный мейк / фото pinterest.com
Мейк-ап / фото pinterest.com
Как сообщал УНИАН, шиммер должен быть в арсенале каждой модницы.
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