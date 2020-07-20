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Кошачий глаз: собраны варианты макияжа для сжигающего взгляда

13:37, 20 июля 2020
Красота и стиль
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Макіяж / фото pinterest.com

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Мы собрали для вас несколько вариантов такого мейк-апа.

Стоит отметить, что такой макияж стоит наносить вечером. Для дневного образа он не подходит. Его главная особенность - это прорисовка внутреннего уголка глаза и высокая стрелка.

Что касается теней, то лучше наносить темные оттенки - от коричневого до черного. Такой подбор цветов позволит создать некую глубину взгляда. Для яркости можно добавить жидкие блестящие тени или глиттер.

Кошачий взгляд / фото pinterest.com
Мейк з блестками / фото УНІАН
Темный мейк / фото pinterest.com
Мейк-ап / фото pinterest.com

Как сообщал УНИАН, шиммер должен быть в арсенале каждой модницы.

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