Некоторые звезды решили показать себя не с лучшей стороны.

Церемония "Оскар" - это не только о кино, но еще и о высокой моде. Ведь именно на голливудских звезд чаще всего равняются простые смертные. Но, видимо, не все актрисы решили заморачиваться над созданием стильных образов и пришли на красную дорожку в том, что первым под руку попалось, так сказать.

Читайте такжеЦеремония "Оскар": топ-5 самых сногсшибательных нарядов звезд

Стилист Росина Трач для УНИАН рассказала, кого из звезд в этот раз не стоит наследовать.

Дана Мюррей

"На контрасте с Риз Уизерспун и ее летящим красным платьем от Dior, которые тоже можно отнести к списку наилучших на дорожке - Дана Мюррей предстала в держащем форму (форму вазы скорее) жаккардовом платье в клетку. Уместно ли? Вряд ли", - говорит стилист.

София Нали Эллисон

В этот список также попало вязаное чёрное платье Софии Нали Эллисон. Как считает Трач, этой яркой красавице лучше подошло бы что-то более оригинальное и изысканное. А такую вязку крючком мы успешно относили в прошлых сезонах и уже забыли о ней.

Холли Берри

Так же неоднозначную реакцию вызвало платье Dolce&Gabbana, в котором предстала приглашённая звезда Холли Берри.

"С одной стороны потрясающий цвет платья, а с другой - некий диссонанс легкости и нежности платья с ее новым дерзким и динамичным образом. И имитация банта на самом неожиданном месте", - говорит стилист.

Н.Е.R

Ещё один "выдающийся" не в лучшую сторону образ Н.Е.R. Комбинезон и накидка от Dundas настолько яркого синего цвета, прозрачная ткань, россыпь вышивки и камней с ног до головы.

"Сразу так и не поймёшь - прихожане на красной дорожке или восточная принцесса в лучших нарядах", - отметила стилист.

Мишель Куттоленк

"Если хотите попасть в топ худших нарядов - выберите платье с россыпью искусственных цветов по всех нижней части. Мишель Куттоленк намного изящней бы смотрелась в платье А-силуэта с завышенной талией, которое совсем по-другому подчеркнуло бы ее фигуру", - подытожила стилист.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич