Звезды показали на красной дорожке роскошь и гламур.

Сегодня в ночь с 25 на 26 апреля состоялась церемония вручения главной кинопремии "Оскар". Звезды решили в такие тяжелые для мира времена немного отвлечься от карантинных будней и появились на красной дорожке в ярких образах.

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Стилист Росина Трач для УНИАН рассказала, какие голливудские актрисы оказались самыми блистательными и кто решил отказаться от "шика и блеска", при этом оставшись мегастильным.

Оливия Колман

Оливия Колман пришла на церемонию в лаконичном алом платье от Christian Dior с туфлями в тон.

"Акцентный клатч и серьги привнесли роскошь и гламур, как раз для такой значимой церемонии. Элегантно и ничего лишнего", - прокомментировала образ Колман стилист Росина Трач.

Зендея

"Для такой яркой красавицы как Зендея только такое яркое и смелое платье от Valentino, которое подчёркивает в выигрышном свете ее экзотическую внешность. Ее колье идеально сочетает в себе и восточные мотивы и актуальные тренды", - говорит стилист.

Аманда Сейфрид

Ещё одно невероятно роскошное платье от Armani на Аманде Сейфрид. "Идеальный вариант когда и платье само по себе ошеломляюще, и ни коем образом не затмевает красоту актрисы. К такому наряду подбираются минималистичные украшения", - утверждает Трач.

Хлоя Чжао

"Хотелось бы отметить ещё один, на первый взгляд, совсем невзрачный наряд в царстве роскоши, шика и блеска - наряд Хлои Чжао от Hermes. Очень лаконичное, приглушенного цвета, и крой рукавов подобный кимоно Хлоя сочетает с белыми кедами. Миксует стили согласно мировым трендам стритстайла. Для красной дорожки необычно, но актуально и стильно. Не всем же блеск", - хвалит образ Хлои стилист.

Фара Набульси

Образ Фары Набульси в этом году покорил своей монохромной элегантностью. По словам стилиста, трендовый серый цвет с небольшим мерцанием наилучшим образом подчеркнул ее внешность и безупречный вкус. Вместо ярких акцентов - интересные детали кроя в портретной зоне.

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Автор: Диана Могилевич