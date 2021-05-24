Им стал зеленый и все его оттенки.

После модного показа Bottega Veneta в Милане на пике популярности оказались вещи зеленого цвета.

Также дизайнеры определили, что в летнем сезоне трендовым будет оттенок этого цвета - лаймовый. Это более эффектный вариант.

Стоит отметить, что не просто так именно этот цвет стал самым модным в этом сезоне. Он успокаивает, уравновешивает и меньше других цветов утомляет глаза. Более того, когда мы думаем о зеленом цвете, то сразу представляем лес, деревья, траву. Это своего рода объединение с природой и гармония не только с собой, но и с окружающими.

Согласно мнению психологов, любители зеленого цвета всегда настроены на что-то новое, что обещает им как карьерный, так и личностный рост.

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Автор: Диана Могилевич