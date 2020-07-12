Названа женская одежда, которая раздражает мужчин

Таких вещей в женском гардеробе достаточно.

Уже давно известно, что женщины одеваются не для мужчин, а для других женщин, но давайте не будет вызывать отвращение у сильной половины человечества.

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Мы собрали для вас несколько вещей, которые раздражают мужчин.

Штаны с мотней

Хип-хоп стиль уместен на танцах или в спортзале. А если говорить о повседневном "луке", то от такой вещи лучше избавиться. Не только потому, что мужчинам это не нравится, но и потому что она не имеет ничего общего с женственностью.

Пайетки и стразы

Я знаю, что девушкам нравится блистать. Но "що занадто, то не здраво". Стоит отметить, что платья с пайетками или обувь со стразами сейчас в моде, но нужно научится различать, где это выглядит уместно и красиво, а где вульгарно и отвратительно.

Рваная одежда

Шла-шла, пирожок нашла. Села, поела, порвала штаны... Рваные джинсы уже давно не в моде. И не только джинсы, но и майки. Особенно, если дырки на откровенных местах.

Мини-юбки

"Скромность нынче не в моде. А тем, кому нечего показать, пусть ей прикрываются" - это фраза не о мини-юбках и длинных ногах. Эту вещь стоит сжечь и больше никогда не надевать. Ведь такой фасон мужчины уже давным-давно считают вульгарностью и пошлостью. О красоте здесь речи не идет.

Барби

Согласитесь, что яркий розовый "лук" режет глаз. А сильная половина человечества не воспринимает всерьез девушек в таком образе. Скорее, они относятся к ним как к легкомысленным куклам Барби.

Как сообщал УНИАН, названа одежда, которая должна быть в шкафу этим летом.

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