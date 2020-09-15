Украинцы умеют стильно одеваться.

Принято считать, что украинки - это самые красивые девушки. С этим утверждением мы спорить не будем. Ведь каждый день они доказывают, что можно быть и хорошей хозяйкой, и заботливой мамой, и любящей женой, и успешной женщиной, и настоящей модницей.

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Тотал джинс

Маленькая девочка уже является настоящей модницей. Тотал джинс - это то, что сейчас на пике популярности. Стоит отметить, что джинсовая курточка также является базовым элементом в гардеробе. Мама малышки также одета достаточно стильно. Под джинсовую курточку она подобрала платье в горошек, которое сейчас тоже модное.

Шорты и топ

Стильные шорты, топик и рубаха - это простой, но в то же время мега стильный образ. Он подчеркнет вашу фигуру и придаст женственности и нежности. Главное, подобрать правильный фасон и цвета, которые будут сочетаться с цветом вашей кожи. Стоит учесть, что в таких "луках" также стоит подбирать контрастные цвета - светлый низ и темный или яркий верх.

Французкие мотивы

Настоящие модницы знают, что сейчас на пике популярности шелковые комбинации или юбки длины миди и макси. При этом выбирать такие вещи нужно очень тщательно, ведь чаще всего в магазинах продают вещи не из 100% шелка. В итоге они будут плохо носиться и стирать их совсем не удобно. Но если вы нашли то, что вам нужно, то незамедлительно покупайте. Ведь шелковые юбки в сочетании с майками - это очень стильно. Также не забывайте про шляпы, которые сейчас также в тренде.

Кэжуал+спорт

Украинцы любят экспериментировать в стиле. Если раньше спорт и кэжуал были несовместимы, то сейчас все наоборот. Черные штаны, оверсайз футболка и тапочки - вот, что должна быть в гардеробе каждой модницы.

Велосипедки

Велосипедки - это был тренд прошедшего лета. Но пока позволяет погода их еще можно надевать. Особенно идеально они сочетаются с широкими футболками и тканевым поясом, который модницы массово скупали в магазинах.

Платье в горошек

Не забываем, что горошек уже давно в тренде. Здесь вы можете не стесняться и экспериментировать по-полной. Единственное, подбирайте цвета по типу вашей фигуры. Помните, что красный цвет полнит, черный - скрывает недостатки, яркий - отвлекает внимание.

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Автор: Диана Могилевич