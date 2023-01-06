Этот маникюр можно носить как в школу, так и на работу.

Каждый год появляются новые тренды - в одежде, прическах или маникюре. Чаще всего они приходят к нам из Америки, Кореи и других частей мира. Стоит ли напоминать о том, что когда-то в тренде был маникюр Bubble? Конечно, не все тогда рискнули сделать его на своих ручках, зато какой резонанс он вызвал.

А вот сейчас в тренде покрытие Blush Nails, что в переводе означает "румяные ногти". Название говорит уже само за себя. Этот маникюр выполняется с помощью модных нюдовых гель-лаков.

Все просто. Покрываете ногтевую пластину прозрачной базой, а в центре ногтя выкладываете "румяную" базу. Дело осталось за малым - сделать градиент. Если хочется сделать маникюр более ярким, можно использовать блестки.

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В итоге у вас должен получиться маникюр, напоминающий румяну на щеках. Самое главное то, что это покрытие идеально подходит как для посещения школы, так и для офисной работы.

Ранее УНИАН рассказал, можно ли детям делать маникюр в салоне.

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