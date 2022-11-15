Можно ли в 9 лет делать маникюр? Такой ответ интересует родителей маленьких модниц. Рассказываем, что по этому поводу говорят эксперты.

Недавно сеть всколыхнула история о том, как британка отвела 3-летнего сына на маникюр. В комментарии журналистам женщина призналась, что сделала это по просьбе своего ребенка, поэтому не видит в этом ничего нестандартного. Она разрешила ему самому выбрать цвет. Во время маникюра мальчик сидел спокойно и с интересом наблюдал за процессом. Такая история - не единственная. Дети смотрят на своих родителей и тоже хотят следить за собой, делая различные процедуры.

Все чаще салоны красоты предлагают маникюр для детей. Раз есть предложение этой услуги, значит на нее есть спрос. Рассказываем, можно ли делать ногти детям и какие правила при этом должны быть обязательно соблюдены.

Какой маникюр можно делать детям

Эксперты советуют делать тем, кому у кого еще не окрепла ногтевая пластина, только европейский маникюр. Его особенность в том, что для ухода за ногтями не применяются режущие металлические инструменты. Для этого понадобятся только различные виды пилок.

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Также детям нельзя обрезать кутикулу, поскольку очень велик риск нанести серьезное повреждение матриксу. Мастерам советуют только легкое и бережное воздействие. Например, можно нанести на кутикулу средство для растворения или использовать бальзам для рук и ногтей.

Маникюр для детей 7 лет

В таком возрасте деткам рекомендуют делать аккуратный европейский маникюр без использования агрессивных средств. Сейчас в магазинах есть специальные детские лаки для ногтей, которые снимаются при помощи обычной теплой мыльной воды и не несут никакого вреда.

Какой маникюр можно делать в 12 лет

В таком возрасте мастера маникюра также рекомендуют избегать аппаратного маникюра с гель-лаком. Наносить его можно только на полностью сформированную ногтевую пластину - не ранее 15-16 лет.

Что будет, если сделать гель лак в 12 лет

Это неизбежно приведет к повреждению ногтевой пластины и ее неправильному развитию. Сам ноготь может ломаться, а покрытие гель-лаком будет отпадать и откалываться.

Из-за этого могут возникнуть различные заболевания ногтя, поэтому лучше отказаться от подобных процедур в таком раннем возрасте.

Несколько советов по проведению детского маникюра:

следует использовать только специальные детские уходовые средства без агрессивных компонентов;

важно избегать всех колющих и режущих предметов;

если мастер все же использует острые предметы, во время процедуры они должны лежать рядом с мастером, подальше от ребенка;

все приборы для маникюра должны быть одноразовыми или хорошо обработанными после предыдущего использования;

нельзя делать грубый опил или резкие движения - это может привести к повреждению ногтевой пластины и к травмам;

во время выполнения процедуры в салоне родитель должен находиться рядом.

Отдельно обсудим то, со скольки лет можно делать маникюр по закону. Общепринято, что любая процедура, которую посещает ребенок до 18 лет, должна быть проведена с согласия родителей.

Напомним, назван самый горячий тренд в маникюре.

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