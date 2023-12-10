Красный, например, привлечет любовь, а черный принесет в вашу жизнь печаль и тоску.

Совсем скоро мы будем встречать Новый год. Обычно в начале зимы девушки уже задумываются над тем, в чем отмечать этот праздник, какой макияж больше подходит и какой новогодний маникюр сделать.

УНИАН рассказывает, какого цвета должны быть ногти на Новый год, чтобы привлечь удачу, а от какого лучше отказаться.

Новогодний маникюр 2024 - 5 лучших вариантов

Мы привыкли, что если речь заходит о Новом годе, то все должно быть яркое, пестрое, пышное. Однако, на самом деле, все совсем не так. Если вы не хотите быть похожи на новогоднюю ёлку, но хотите красивый маникюр, тогда эти варианты для вас.

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Красный маникюр

Новогодний маникюр красный идеально подойдет девушкам, которые любят проявлять свою страстную натуру и тем, кто хочет привлечь в свою жизнь любовь. Единственное, его лучше не комбинировать с дизайном, потому что тогда он будет выглядеть наляпистым.

Синий маникюр

Лучший новогодний маникюр 2024 на короткие ногти - это однозначно синий. Во-первых, это зимний цвет, а, во-вторых, он притягивает деньги. Да-да, если вы хотите в следующем году значительно улучшить свое финансовое положение, то синий цвет будет магнитом для денег.

Нежный новогодний маникюр

Если вам хочется больше нежности в маникюре, тогда смело делайте нюд или молочную базу с добавлением серебряных или золотых блесток. Однако, блестки должны гармонично вписаться и не покрывать весь ноготь. К слову, серебряный цвет означает справедливость и правду, а золотой - успех и славу.

Зеленый маникюр

Хозяин следующего года - Зеленый Деревянный Дракон, поэтому и не странно, что маникюр также можно сделать в тон зверька. В целом зеленый символизирует здоровье, спокойствие и удачу.

Маникюр с драконом

Конечно, мы не можем забыть о хозяине следующего года, поэтому предлагаем вам сделать маникюр на Новый год 2024 - год Дракона, с его изображением. Вот таким милым он может получиться.

Какой цвет ногтей на Новый год 2024 запрещен - худшие идеи

Зеленый Деревянный Дракон точно не оценит слишком темные оттенки, в том числе и черный, который только будет притягивать печаль и тоску в вашу жизнь.

Также неудачными оттенками являются коричневые, потому что они слишком "приземленные" для Дракона, который мечтает о высоком полете. Желтого цвета тоже стоит избегать, потому что он напоминает Дракону, что он был привилегией только императорской семьи Китая.

Теперь вы знаете, какой маникюр можно делать на Новый 2024 год, а какой - нельзя. Подумайте, чего вам больше хочется - денег, процветания, удачи или любви - и делайте маникюр с тем цветом, который символизирует желаемое.

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