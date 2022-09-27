Если вы планируете идти к нейлс-мастеру, то эти идеи точно вам пригодятся.

Уже совсем скоро начнется октябрь, поэтому уже пора позаботиться о дизайне своих ногтей на этот месяц. Эксперты предлагают несколько рисунков и оттенков, с которыми вы можете ознакомиться в материале.

Для начала ознакомимся с трендовыми осенними рисунками. Несмотря на то, что в прошлом году рисунки стали чем-то устаревшим, сегодня на ногти модниц возвращаются узоры растений, листочков и так далее. Естественно, речь идет о классической палитре: багровы, желтый, оранжевый, зеленый и т.п.

Также в моде в октябре 2022 будут и однотонные варианты. Больше всего актуальность подчеркивают бледно-розовый, желтый, оранжевый, марсала и серый. К слову, можно делать их как с глянцевым покрытием, так и с матовым. В обоих вариантах смотрится невероятно стильно и интересно.

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Также допускаются комбинации этих оттенков. Главное правило - не комбинировать оттенки, которые в палитре находятся рядом.

Например, такое сочетание лесного зеленого и яркого желтого идеально дополняется рисунком на одном ногте. Выглядит одновременно и женственно, и современно, и интересно.

Также могут стильно выглядеть сочетания золотого и серебряного напыления. Но сочетать их стоит исключительно со спокойными оттенками.

Напомним, ранее были названы самые стильные черные сапоги на осень.

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