УНИАН сделал подборку классных вещей черного цвета.

Черный цвет - это база любого гардероба. Более того, он делает фигуру визуально более стройной. Поэтому вещи темных оттенков обязательно должны у вас быть.

Черное платье

В идеале шелк. Легкая ткань не будет прилипать к вашему телу, создавая, так называемую, вентиляцию. Сочетать его можно как с обувью на каблуках, так и с кедами.

Черная майка

Черная майка - это универсальная вещь, которая подойдет под любой образ, начиная от классики и заканчивая спортивным "луком".

Черный пиджак

Оверсайз пиджаки пришли в моду еще несколько сезонов назад, но это не мешает им занимать лидерские позиции в модных рейтингах. Идеально они будут сочетаться с теми же шелковыми платьями или джинсами.

Черный костюм

Желательно выбирать костюмы-тройки из льна. Такая ткань не будет парить и прилипать к телу. Более того, визуально черный цвет сделает вас стройнее. Это на тот случай, если вы не успели привести себя в форму.

Черный топ

А вот топы темных оттенков сделают вашу грудь визуально больше. А сочетать его можно абсолютно с любыми вещами.

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