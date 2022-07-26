Эта модель называется "рыбацкие".

Ранее так называемые рыбацкие сандалии были спорным трендом. Некоторые относили их к пережиткам прошлого, другие же утверждали, что в них есть потенциал к популяризации. Вторые не ошиблись, ведь этот тип обуви в 2022 году занял почетное место на мировых подиумах. В чем же их фишка?

Рыбацкие сандалии - это босоножки на толстой подошве с частично закрытым носком. Они идеально подойдут как к классическому образу для похода в офис или на деловую встречу, так и для повседневного ношения.

Этот тип обуви стильно сочетается с джинсами, короткими шортами, юбками или платьями миди.

Плюс такой обуви - в ней не жарко, удобно, а при правильном сочетании с целостным образом она станет вашей фишкой и предметом, подчеркивающим чувство вкуса.

Напомним, 50-летняя мама-модница стала звездой TikTok.

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