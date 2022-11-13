Модницы уже вовсю делают такое покрытие.

В nail-арте появился новый тренд - французский маникюр в сочетании с омбре. Как он выглядит и почему стал таким популярным - читайте в материале.

Мастера маникюра называют этот тренд френчем-иллюзией. Выглядит он достаточно эффектно и привлекательно, однако на его выполнение потребуется немало усилий.

Такое покрытие ногтевой пластины делается в два этапа. Первый - обмре. Для этого вам нужно обезжирить ногти, нанести прймер и базу, которую стоит просушить в ультрафиолетовой лампе не менее 30 секунд. Затем с помощью специальной кисти нужно сделать омбре - перелив одного цвета в другой.

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Второй этап - френч. В данном случае вам нужно нарисовать двухцветный френч с мягким переходом. Просушите ногти в лампе и покройте их глянцевым или матовым топом.

Такой вариант маникюра идеально подходит как для повседневной носки, так и на праздник. Более того, его гармонично можно совмещать с разными стилями одежды - офисным, casual или даже спортивным.

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