Сейчас на пике популярности кольца с цепочками.

Главным бестселлером этого сезона стало кольцо с цепочкой. Оно выглядит очень женственно и делает руки более изящными. Такое украшение будет смотреться идеально под романтический образ. Даже если вы будете носить его ежедневно, поверьте, он никогда не испортит ваш стиль.

Также модными являются кольца-цепи. Идеально они смотрятся в комплекте с массивными цепями на шею и такими же браслетами. В данном случае стоит выбирать толстое плетение.

Не стоит забывать и о кольцах на фаланги пальцев. Они украсят ваши ручки. Стоит отметить, что если вы надеваете несколько колец на разные пальцы, то стоит избегать других аксессуаров. Даже украшения нужно носить с умом и чувством стиля.

Еще одним модным трендом будет кольцо с цепью на запястье. Оно выглядит нежно и женственно.

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Автор: Диана Могилевич