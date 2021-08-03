Певица демонстрирует абсолютно разные стили одежды - от casual до классики.

Украинская певица Настя Каменских регулярно следит за модными тенденциями и внедряет "горячие" новинки в свой гардероб. Ее образы - это всегда отдельный вид искусства. Настя умеет подобрать аутфиты так, чтобы подчеркнуть свою фигуру, умеет быть более яркой и молодежной.

Первое на что стоит обратить внимание - это объемное платье выше колен модного принта тай-дай. Это тот случай, который абсолютно любой девушке с любой фигурой подойдет.

Костюм-тройка со штанами-кюлотами - это еще один тренд, который покорил модниц. Топик идеально подчеркнул животик Насти, а молочный цвет - загар. Сочетает Каменских этот наряд с босоножками на высоком каблуке. Добавляем немного лаконичных украшений - и образ готов.

На улице жарко, и вам хочется раздеться? А может вы всегда хотели быть похожей на мексиканочку? Тогда мини-платье с рюшами в цветочный принт - это то, что вам нужно. Наденьте шляпу, как певица, и берцы. Накиньте массивный рюкзак и вперед.

Сезон отпусков еще не закончился, поэтому не забываем и о пляжных образах. Посмотрите на этот "лук" - рваные мини-шорты и блузка с длинным рукавом. А модная расцветка "зебра" стала интересным акцентом в этом образе.

Выдержанный стиль одежды также присутствует в гардеробе звезды украинского шоу-бизнеса. Терракотовые штаны и блузка в полоску выглядят безумно стильно.

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Автор: Диана Могилевич