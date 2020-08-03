Настя Каменских показала трендовый мейк-ап этого сезона

Певица опубликовала новое фото.

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram фотографии, на которых показывает один из самых модных макияжей этого сезона.

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Звезда нанесла на верхнее веко светло-сиреневые тени, выделив уголок глаза белыми. Край века прокрашен в более темный цвет и растушеван. Нижнее веко певица прокрасила ярко-сиреневыми тенями.

А чтобы имитировать кошачий взгляд, Настя сделала стрелку и подвела черным карандашом слизистую. Губы Каменских накрасила нюдовой помадой, предварительно сделав контур карандашом. Стоит отметить, что это один из самых модных макияжей этого сезона. При этом стоит учесть, что он вечерний.

Как сообщал УНИАН, собраны варианты макияжа для сжигающего взгляда.

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