Весна - время модных решений. Рассказываем, как выбрать себе удачное платье и покорить всех вокруг.

Рассказываем, какие платья не стоит носить в этом сезоне, чтобы не казаться старомодной. К тому же, в любом сезоне такие наряды прибавляют лишние годы и лишний вес.

Платье-халат с мелким узором

Само по себе платье-халат может выглядеть хорошо, но есть и его не очень удачные модели. Например, такое платье, как на фото, визуально очень полнит, поэтому его не стоит носить тем, у кого есть хотя бы немного лишнего веса. Оно плохо сидит как на низких, так и на высоких женщинах.

Даже если его дополнить поясом, фигура все равно будет смотреться нелепо из-за мешковатости.

Видео дня

Если мы говорим о мелком узоре, то он еще больше "размывает" границы и очень старит. Если в вашем гардеробе есть такой наряд, необходимо как можно скорее от него избавиться.

Джинсовое платье

Такой фасон уже не в моде около 15-ти лет, но его продолжают носить в попытках возродить былой стиль. Увы, но это старит, полнит, еще и подчеркивает то, что у женщины вовсе нет чувства стиля.

От джинсовых платьев 2023 году стоит отказаться. Лишь некоторые их варианты могут выглядеть хорошо, но это скорее исключение, чем правило.

Бесформенное платье

Это еще один наряд, который из любой женщины сделает настоящую тетку, прибавив ей 10 лет и 10 кг. Бесформенное платье портит фигуру, визуально увеличивает объем, выглядит не очень эстетично и вовсе не привлекательно. От него стоит отказаться. Если в гардеробе есть ну очень уж красивое платье, которое жалко выбросить, можно попытаться спасти ситуацию поясом.

Напомним, как при помощи одежды похудеть на 10 кг.

Вас также могут заинтересовать новости: