Неудачное платье / скриншот

Рассказываем, какие платья не стоит носить в этом сезоне, чтобы не казаться старомодной. К тому же, в любом сезоне такие наряды прибавляют лишние годы и лишний вес. 

Платье-халат с мелким узором

Само по себе платье-халат может выглядеть хорошо, но есть и его не очень удачные модели. Например, такое платье, как на фото, визуально очень полнит, поэтому его не стоит носить тем, у кого есть хотя бы немного лишнего веса. Оно плохо сидит как на низких, так и на высоких женщинах. 

Даже если его дополнить поясом, фигура все равно будет смотреться нелепо из-за мешковатости. 

Видео дня

Если мы говорим о мелком узоре, то он еще больше "размывает" границы и очень старит. Если в вашем гардеробе есть такой наряд, необходимо как можно скорее от него избавиться. 

Неудачное платье / скриншот

Джинсовое платье

Такой фасон уже не в моде около 15-ти лет, но его продолжают носить в попытках возродить былой стиль. Увы, но это старит, полнит, еще и подчеркивает то, что у женщины вовсе нет чувства стиля. 

От джинсовых платьев 2023 году стоит отказаться. Лишь некоторые их варианты могут выглядеть хорошо, но это скорее исключение, чем правило.

Неудачное платье / скриншот

Бесформенное платье

Это еще один наряд, который из любой женщины сделает настоящую тетку, прибавив ей 10 лет и 10 кг. Бесформенное платье портит фигуру, визуально увеличивает объем, выглядит не очень эстетично и вовсе не привлекательно. От него стоит отказаться. Если в гардеробе есть ну очень уж красивое платье, которое жалко выбросить, можно попытаться спасти ситуацию поясом.

Неудачное платье / скриншот

Напомним, как при помощи одежды похудеть на 10 кг.

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